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Type-C 商機擴大 通嘉盤中股價攻漲停

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

蘋果將於9月中旬舉行發表會，屆時全新一代的 iPhone 將可望問世，由於本次新款 iPhone 將全面導入 Type-C 接口，因此引爆新一波 Type-C 商機，USB-PD 快充晶片需求屆時將同步看增。USB-PD 控制 IC 廠通嘉（3588）有望擴大搶下客戶訂單，今（1）日盤中股價攻上漲停。

蘋果將於9月舉行新品發表會，為了配合歐盟法令規定，新款 iPhone 預期將大規模導入 Type-C 接口，且可望使快充規格再度提升，USB-PD 晶片將迎來新舊更迭需求。

市場看好，通嘉有望受惠於 Type-C 需求崛起，午盤股價攻上漲停，達到67.20元位階，不僅持續站在所有均線之上，且本周股價截至今日午盤為止漲幅已經達到28.2％，將近單周股價上漲三成，漲幅相當強勁。

通嘉公告7月合併營收達1.02億元、月成長12.9％，寫下近10個月以來新高。不過受到今年消費性電子需求不振影響，累計今年前7月合併營收為5.82億元、相較去年同期明顯減少48.9％，寫下4年以來同期低點。

Type-C iPhone USB

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