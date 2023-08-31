記憶體族群回神 品安盤中上漲逾6% 群聯、威剛股價勁揚

台股今（31）日開低震盪，昨日研調機構集邦科技（TrendForce）報告指出，今年記憶體基期甚低與部份產品已是相對低點，預期買氣將逐步回籠，帶動記憶體族群整體逆勢抗跌，其中品安（8088）盤中漲幅逾6%，威剛（3260）、群聯（8299）盤中漲幅逾4%，其餘鈺創、南亞科、華邦電也都呈現上漲。

集邦表示，儘管明年消費性電子市況仍不明朗，加上通用型伺服器資本支出仍受AI伺服器排擠、，惟基於記憶體原廠對 DRAM 與 NAND Flash 減產策略將持續，尤其是虧損嚴重的 NAND Flash，以及2023年基期已低、部分記憶體產品價格來到相對低點，預計明年 DRAM 及 NAND Flash 需求位元年成長率分別較2023上半年回升至13%及16%。

威剛第2季歸屬母公司業主淨利為2.67億元，較首季大增9.89倍，每股純益為1.02元，創下近5季以來新高。威剛指出，整體 DRAM 市況轉趨樂觀下，部分客戶對 DRAM 價格接受度也相對較高，推升該公司第2季毛利率與獲利表現。

群聯第2季單季獲利為4.41億元，季增82%，較去年同期減少75.6%，來到近三個季度以來高點。執行長潘健成表示，展望後市，NAND 原廠都擴大減產規模，加上價格處於相對低點，推動 NAND 儲存模組容量大幅上升。

華邦電7月合併營收為63.15億元，月減少9.6%，較去年同期減少14.6%。累計2023年01至07月合併營收為426.41億元，較去年同期減少29.6%。總經理陳沛銘表示，公司感受到產品如網通、電腦、手機及資料中心及電視端等客戶拉貨都有逐步升高趨勢，預估下半年營運將逐步微幅成長。