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美系外資看好聯發科兩動能 調高評等及目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科總部。圖/聯發科提供
聯發科總部。圖/聯發科提供

聯發科（2454）利多消息不斷，除與 Meta 合作，建立完整的終端運算生態系統，還有和輝達（Nvidia）車電上的合作，成為美系外資看好的兩大重點，最新報告調高聯發科評等由原先的減碼調高至中立，目標價由618元上修至698元。

聯發科將運用 Meta 最新世代大型語言模型 Llama 2，導入至聯發科最先進的人工智慧處理單元（APU），及完整的AI開發平台（NeuroPilot），建立完整終端運算生態系統，可望應用在物聯網、智慧家庭等終端裝置市場。

美系外資表示，聯發科與 Meta 合作，下一代旗艦晶片組將在今年稍晚推出，預計將是天璣9300，將採用優化的軟體運行 Llama 2、及具有 Transformer 主幹加速功能的升級版APU 。

美系外資認為，一旦AI殺手級應用程序開始展示，投資者可能會開始想像潛在的智慧手機更換周期，特別是大陸的智慧手機，如果 AIGC（人工智能生成內容）應用程序（指穩定擴散應用程序）獲得大陸法規允許，能夠持續發展，有一天需要遷移到邊緣計算，由於延遲或隱私要求，可能需要更強大的智慧手機系統晶片。

美系外資也看好聯發科與 Nvidia 在車電上的合作，雖然未來3年相關營收貢獻有限，但有助提振聯發科的股價；不過，美系外資點出聯發科第4季營收、營業利潤率的三大風險，包括高通低端5G SoC（系統單晶片）降價的威脅；聯發科開發混合人工智能計算需要時間；及大陸智慧手機需求疲軟，華為搶食聯發科手機客戶的市場份額。

美系外資調高聯發科評等至中立，目標價也調高至698元；聯發科今（29）日以714元開出，盤中維持紅盤表現。

聯發科 智慧手機 外資

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