載板需求爆發 欣興大贏家

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導

半導體大廠積極布局先進封裝，英特爾率先喊話其2025年先進封裝產能要比現在大增四倍，由於晶片堆疊層數大增，引動ABF載板需求倍數增長，法人看好英特爾主要台系ABF載板供應商欣興將成為大贏家；隨著業界投入先進封裝的趨勢持續擴大，景碩等廠商也會受惠相關熱潮。

業界分析，目前各大廠喊出的3D先進封裝實際仍需要2.5D封裝製程的載板乘載，而且良率仍低，若有出海口且大廠積極導入多元應用，未來載板需求成長可期。

遭到市場點名的廠商一貫不評論單一客戶訊息。產業界分別提到，先前3D封裝概念首度推出時，不少人都認為未來不需要載板，因為可由晶圓廠直接3D堆疊做完全套製程，但實際在終端應用上僅少數裝置產品可採用，這是因為3D封裝成本較高，需要量大且真正有產品的出海口才能降低成本。

業界分析，從目前ABF載板最大需求應用在高速運算來看，尚未全數使用3D封裝，僅在部分晶片記憶體做3D封裝。產業界提到，當前3D封裝其實仍是2.5D技術加上部分3D，中端尚未能全面實現僅3D封裝而不需2.5D封裝，而2.5D相關先進封裝正是載板廠商機所在。

ABF 英特爾 晶片

延伸閱讀

中國監管機構不同意 英特爾收購高塔半導體破局

英特爾宣布終止收購Tower 集邦指「2大問題」恐讓晶圓代工市場增添挑戰

英特爾可擴充處理器投入商用 合作夥伴雲達入列

英特爾與新思科技合作 緊追晶圓一哥

相關新聞

載板需求爆發 欣興大贏家

半導體大廠積極布局先進封裝，英特爾率先喊話其2025年先進封裝產能要比現在大增四倍，由於晶片堆疊層數大增，引動ABF載板...

巴隆看淡記憶體復甦動能 南亞科、華邦等恐陷苦戰

市場普遍預期記憶體市況修正超過一年後，本季起可望逐步轉好，巴隆金融周刊（Barron's）引述分析師談話大澆市場冷水，認...

世芯搭AI熱潮 衝上股王

台股昨（22）日跌深反彈，終場小紅收市。盤面上最受矚目的是ASIC大廠世芯-KY連二日漲停，收盤價2,380元超越信驊的...

大聯大法說會／看 Q3營收延續 Q2成長 但旺季未有雙位數成長

大聯大（3702）今（22）日 2023年第2季線上法人說明會，財務長暨發言人袁興文與副總林春杰出席， 林春杰說，公司看...

廣達「小金雞」鼎天7月財報亮眼 早盤爆量衝漲停

電子代工股王廣達（2382）旗下「小金雞」鼎天（3306）近期遭列注意股票，昨日應主管機關要求，公布7月税前淨利達400...

世芯-KY連續2根漲停 開盤擠下信驊躍登股王

世芯-KY（3661）受惠於AI需求強，上修今年營運展望，今（22）日再度跳空以漲停2,380元開出，連續飆出第2根漲停...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦