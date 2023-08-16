台股收盤下跌8.02點 AI 族群仍強勢

台股今（16）日收盤指數16,446.78點，交易金額3,274.01億元，下跌8.02點，跌幅0.05%，台積電（2330）平盤，收盤價542元。今日台股開盤急殺，後而回升，AI族群仍是強勢族群，另有：PCB族群、散熱模組；弱勢族群則為金融股。

今日漲停股，包含：緯創（3231）、建準（2421）、湧德（3689）、力特（3051）、鼎天（3306）。強勢族群以AI概念股為主，包括：建準、緯創、廣達（2382）、勤誠（8210）、台燿（6274）、技嘉（2376）、華泰（2329）、華新光、偉穎。

此外，強勢族群還有，PCB族群：台燿、金居（8358）、台光電（2383）、毅嘉（2402）、金像電（2368）；散熱模組：建準、力致（3483）、元山（6275）、協禧（3071）、雙鴻（3324）。弱勢族群則為金融股：中信金（2891）、兆豐金（2886）、台企銀（2834）、旺旺保（2816）、中再保（2851）、富邦金（2881）、台新金（2887）。

統一投顧陳杰瑞表示，根據過去聯準會升降息的步調預估，目前停止升息的這段期間指數異常難跌，加上明年一月總統大選，第3季消費旺季可能表現不如預期。

不過，第4季是年底作帳，建議投資人可以積極站在買方，大盤短均線雖弱，但觀察半年線、季線、年線，都是三條漂亮的均線，呈現多頭走勢，因此以長線來看還是偏多，而8月份短線回檔，可以選擇基本面佳，或具題材性個股，反而是好的進場時間點。