7月營收／雙A 重返成長軌道

PC產業走上復甦道路，筆電品牌雙A宏碁、華碩7月營收雖月減逾兩成，但均較去年同期成長，擺脫逾九個月年衰退頹勢，重返成長軌道。展望後市，宏碁對下半年營運審慎樂觀，看好返校潮及耶誕拉貨需求。

宏碁7月營收177.2億元，因季初出貨減少慣例，月減32.6%，年增1.5%，中止一年來營收年衰退局面。宏碁累計今年前七月營收1,284.14億元，年減23.6%。非電腦及顯示器事業在7月及累計前七月營收皆占29%。

宏碁表示，電腦事業業績已反轉並於7月出現年對年成長，其他事業7月業績亮點包括，Vero環保產品年增138.2%、Chromebook年增58.3%、宏碁智新年增22.5%、聯永基年增16.3倍、Servex（馬來西亞）年增33.4%、Bluechip Infotech公司年增20%。

展望後市，宏碁總經理簡慧祥先前指出，現在預期有一些零星訂單回來，是逐季往正面發展，對下半年營運抱持審慎樂觀態度，可以期待第3、4季返校潮及耶誕拉貨需求。

華碩7月營收375.65億元，月減21.87%，年增2.2%，中止連續九個月單月營收年衰退趨勢；華碩累計今年前七個月營收2,646.66億元，年減12.4%。

華碩董事長施崇棠曾表示，今年全球經濟難以預測，充滿變數及挑戰，但華碩目標設定於下半年營運重回正軌，在下半年達成營收與獲利的年成長。

華碩先前預估，下半年個人電腦將有季節性需求，但全年需求仍非常疲弱。全年來看，華碩預計下半年營運將優於上半年，且優於去年同期。

華碩將於明（11）日舉行線上法說會，公布今年上半年財報，市場關注，華碩第2季能否轉虧為盈，以及下半年PC市況是否有加速回溫跡象，同時，外界也關注華碩在AI伺服器領域布局進度。

華碩於7月底發布一系列AI伺服器新品，針對需求，華碩當時表示，產品未上市先轟動，不僅市場詢問度超高，訂單更滿至明年。