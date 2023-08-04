一詮7月營收寫近12個月新高 艾笛森寫今年來次高

一詮（2486）今（4）日公告7月營收4.24億元，月增0.1%，年減4.3%，寫近12個月新高；艾笛森（3591）7月營收1.73億元，月增16.7%，年增17.6%，寫今年來次高。

一詮、艾笛森昨公布上半年獲利，一詮上半年EPS 0.48元，艾笛森 EPS 0.2元，獲利表現優異，帶動股價攀升，今日一詮股價上漲0.3元，尾盤收43.6元，單日漲幅0.69%；艾笛森大漲4.4%，尾盤收27.3元，單日上漲1.15元。

一詮預估下半年應該會比上半年好，表現將較去年同期成長，一詮認為，AI人工智慧、資料中心、伺服器、雲端運算等等趨勢動能沒有改變，散熱產品解決方案長線需求仍可期待，今年仍有機會保持成長。累計前七月營收為27.41億元，年減14.7%。

艾笛森7月營收1.73億元，月增16.7%，年增17.6%，寫今年來次高，艾笛森日前啟用新增的車用照明成品產線，預計今年底將車用照明成品的產能稼動率提高至八成左右，隨著市場朝向電動車發展的趨勢之下，有助整體業績向上；累計前七月營收為11億元，年增0.9%。