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法人看聯發科 多空分歧

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

聯發科上周五（28日）法說會後，高達11家內外資法人紛紛更新看法，以凱基投顧最樂觀，給予「增加持股」評等，目標價805元；滙豐證券最悲觀，維持「減碼」評級，目標價僅467元。

針對聯發科法說會內容，包括花旗、野村等外資券商，以及元大、中信、國泰、兆豐等本土投顧紛紛調升評等或目標價；大和資本、麥格理、摩根大通，以及群益、第一金等投顧則同步調降目標價。

最樂觀的凱基投顧從產業面角度出發認為，由於手機需求和市場情緒已觸底，預期智慧手機市場將於2024年回歸正常循環，可減輕聯發科產品均價下滑和競爭壓力，加上AI相關應用，將使聯發科長期受惠。

凱基投顧將聯發科評等由「持有」調升至「增加持股」，目標價則由658元調升至805元，居內外資法人圈中最高價，調幅為22.34%。

至於對聯發科後市看法偏向謹慎保守，以大摩等外資為代表。大摩認為，聯發科智慧手機SoC業務雖優於預期，但新業務發展仍緩慢，如AI長線趨勢雖看好，但並不會立即扭轉5G SoC商品化的趨勢。

聯發科 凱基投顧 智慧手機

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