將迎返校需求 面板雙虎急拉向上 友達、群創股價寫一年來新高

友達（2409）昨日召開法說會，董事長彭双浪表示，下半年面板產業需求能見度逐漸提升，第3季將迎來返校需求。面板雙虎於今（27）日10點之後盤中急拉向上，友達（2409）、群創（3481）重寫一年多來新高，友達漲7%至21.2元、上漲1.4元；群創漲5.3%至16.85元、上漲0.85元。

友達昨（26）日召開法說會，董事長彭双浪表示，下半年面板產業需求能見度逐漸提升，「最差的時間已過去，」第3季迎來返校需求、年底節慶的銷售旺季，除了手機之外，下半年各應用需用都會比上半年好。

友達今日以19.9元開盤之後，一度翻黑，約10點左右一路急拉向上，盤中上漲逾7％至21.2元；拉抬群創也翻紅向上，盤中漲逾半根漲停，上漲0.85元至16.85元，兩檔個股皆重寫去年3月多來新高。