AI股目標價 美銀調高

人工智慧（AI）股持續火紅，躍居市場交投重心。美銀證券最新出具的報告中，預期2024、2025年全球AI伺服器市場規模將推升至90億、260億美元水準，對廣達、台達電、光寶科、緯穎的投資評等維持不變，大幅調高目標價，幅度高達18%-97%。

美銀證券台灣區負責人兼台股研究部主管鄭勝榮重申「買進」廣達、台達電、光寶科，對緯穎維持「中立」。廣達是頂尖的伺服器/筆電ODM，AI應用愈來愈多；台達電及光寶科是最大兩家電源供應器製造商，全球市占率合計占八成；緯穎的AI應用雖也增加，但在CSP AI伺服器方面的進展比同業慢。

基於市場持續高度成長，鄭勝榮上修這四家台廠的獲利預期，並且大幅上修目標價。依據今年下半年到明年上半年的獲利預估，給予廣達25倍的本益比，目標價從149元大幅拉高到293元。

另外，台達電也獲得25倍的本益比，目標價從365元上調18%到430元；光寶科本益比23倍，目標價從110元大幅上調64%到180元；緯穎獲得21.5倍的本益比，目標價從1,200元激升90%到2,275元。