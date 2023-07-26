緯創出清立訊持股 虧損55億

緯創昨（25）日公告，為活化資產、降低利息費用，以大宗交易方式出清四家大陸子公司所有立訊股票約5.6萬張，總金額人民幣17.33億元(約新台幣76.05億元)，處分損失人民幣12.66億元（約台幣55億元），將在第3季認列人民幣9,650.3萬元、約新台幣4.22億元業外損失。

緯創指出，自去年開始將處分持股的業外損失分批提列至每季帳上，最大程度降低對營運獲利的衝擊。這次處分損失約為人民幣12.66億元，扣除截至2023年6月30日累計已認列之透過損益、按公允價值衡量之金融資產損失約人民幣11.7億元後，仍須在今年第3季認列約人民幣9,650.3萬元的業外損失，不過往後業外收益將不再受到立訊股價變動影響。

緯創2020年處分昆山廠給立訊後，又透過旗下四家大陸子公司，以約人民幣30億元，買進立訊持股，當時外界粗估買入每股成本人民幣53.2元。法人指出，當時緯創賣廠資金用來投資立訊是看好公司前景，但立訊營運近年來未如預期好，昨日股價約人民幣32.06元，緯創近年也陸續出脫持股並認列損失，這次賣完股票應是利空出盡。

除緯創外，目前和碩仍持股立訊近4千萬股、比率約0.56%，受立訊股價影響，和碩單季獲利不時出現大幅波動情況。

以今年首季來說，和碩整體獲利較去年同期勁揚逾八成，主因業外收益帶動，其中的關鍵，就是手上持有的立訊股票，今年和碩首季因金融評價損失大幅減少下，加上去年業外虧損，一來一往之間，激勵和碩首季EPS來到1.13元，遠優於去年同期的0.62元。

對於立訊持股，和碩先前強調是純財務投資，「視市場狀況隨機調節持股」。和碩董事長童子賢則表示，和碩的財務投資是看該公司的本質，不做投機性追逐，仍認為立訊「本質還不錯」。