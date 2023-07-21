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保瑞實現千金夢 盤中攻上千元 超車祥碩、M31登第八高價股
保瑞（6472）股價持續刷新紀錄，今（21）日開高走高衝上千元，超車祥碩（5269）、M31登上第八高價股，盤中一度衝達1,015元，刷新歷史天價。
保瑞6月合併營收11.4億元，月增5.42%，年增185%，累計今年前六月合併營收79.19億元，年增220.54%；保瑞表示，兩大事業體業務6月都有成長，其中，全球市場銷售業務持續穩定，較5月成長約3%；6月全球代工CDMO（委託開發暨製造服務）業務因日本客戶訂單排程回復正常，較5月增加約10%。
保瑞旗下加拿大廠區6月增加一個新代工量產上市品項，6月全球代工CDMO業務較去年同期成長逾11%；保瑞與Lundbeck策略聯盟，經銷該公司在台灣一系列中樞神經系統藥物，繼CDMO、利基型學名藥後，經銷將成為另一重要業務。
2023亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）將在7月26日登場，為期五天，共規劃19個展區，共計有19個國家、800家廠商參展，使用2,000個攤位，規模創歷屆之最，成為全球前三大生技展覽。
亞洲生技大會將開跑，生技股吸引資金進駐，生技股王保瑞的表現搶眼，成為生技股資金行情領頭羊，今日以979元開高後再往上衝高，一度拉升至1,015元，登上千金股行列，盤中漲幅逾4%，且超車祥碩，成為第八高價股。
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