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拜登大撒幣420億美元拚寬頻基建 這3檔網通股飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

美國總統拜登宣布，基礎建設法中提撥逾420億美元（近新台幣1.3兆元）打造全美高速網路，美國拚寬頻基建，台廠可望迎肥單，激勵今（28）日網通股的表現，宇智（6470）、仲琦、華星光率先飆上漲停鎖死，領軍網通族群表態。

白宮衝刺全美寬頻網路建設大撒幣，預計在基礎建設法中提撥逾420億美元（近新台幣1.3兆元），打造全美高速網路，預算將陸續發放，目標在2030年前讓所有美國家庭都能快速上網。

根據CNBC網站報導，這筆420億美元資金已經由國會透過基礎建設法提撥，且由美國商務部監督，預定未來兩年內透過寬頻公平、使用與部署計畫分配；預估各州將獲得至少1.07億美元，其中有19個州則將獲得超過10億美元。

拜登大撒幣打造全美高速網路，將引爆網通換機採購潮，台廠可望迎來訂單，台灣；台灣網通廠包括中磊、啟碁、智易、仲琦、正文等都主攻美洲市場，其中，仲琦來自北美營收占比高達八成最高，啟碁達六成，其餘廠商也達五成。

台股今日開高，網通廠表現亮眼，宇智為領漲指標，早盤以74.9元開高後衝上漲停78.7元鎖死，漲停及市價買單超過5,800張，股價創去年8月以來的高點；仲琦以28.85元開高，同樣衝上漲停30.05元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.4萬張。

華星光以91.6元開高後走高，盤中衝上漲停97.9元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.25萬張，股價創下歷史新高。

另外，中磊以98.4元開高後衝破百元，一度拉升至105.5元，盤中漲幅逾半根停板；正文、明泰、星通的漲幅都超過5%；啟碁盤中上漲逾3%；合勤控漲幅逾4%，智邦上漲逾1%。

漲停 網通廠

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