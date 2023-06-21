世芯-KY也被嫌貴? 亞系外資降評至中立、目標價1,774元

世芯-KY（3661）今年來股價一路上漲，昨日寫下歷史新高，亞系外資雖點名是亞洲最純的AI公司，但仍在認為目前股價已反映合理價位的情況下，將評等由原先的優於大盤表現調降至中立，目標價1,774元；今（21）日股價開平反彈無力下翻黑，盤中跌幅逾1%。

世芯-KY去年底以788元封關，今年股價一路走高，昨日盤中曾衝達1,885元，終場收1,845元，寫下歷史新高，統計今年來至昨日股價上漲1,057元，漲幅134.13%，三大法人昨日同步賣超；今日以1,845元平盤開出，一度翻紅至1,850元，但盤中再翻黑，一度下滑至1,775元，盤中跌幅逾1%。

世芯-KY受惠於北美AI客戶晶片量產的挹注，5月合併營收27.22億元，月增4.39%，年增170.57%，已連續3個月改寫歷史新高；累計今年前5月合併營收110.39億元，年增143.49%，已逼近去年全年合併營收137億元。

受惠於高速運算IC及先進製程IC相關設計需求持續強勁，推升世芯-KY的營運成長動能，加上生成式AI的題材加持，法人看好世芯-KY前景，樂觀推估在動能持續下，今年上半年營收有機會追平去年全年的營收。

亞系外資最新報告直接點名世芯-KY是亞洲唯一最純的AI公司，因相關營收占比達60%，但今年來股價上漲134%，目前股價已反映合理價位；亞系外資強調，仍看好世芯-KY的成長，但客戶高度集中恐將造成股價波動。

亞系外資指出，因今年毛利率較低的ASIC收入較多，預估今年毛利率將降至25.6%，2024年及2025年則將上升至28%，亞系外資認為，因目前股價已反映合理價位，決定調降世芯-KY評等至中立，目標價維持1,774元。