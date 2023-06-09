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欣興傳放無薪假 外資重申減碼、股價開低盤中力圖翻紅

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

欣興驚傳員工放無假，美系外資認為 ABF 供過於求情形況將延持續到2025年，重申對欣興減碼評等，目標價140元，5月營收呈現月增、年減的情況，產能利用率仍未明顯回升，諸多消息衝擊下，今（9）日股價開低，盤中翻紅。

欣興（3037）今日以164.5元開出，下跌2.5元，股價開低後力圖振作，盤中翻紅，一度拉升至169元，盤中力守紅盤；同遭美系外資重申減碼的南電及景碩也都開低，南電 （8046）盤中翻紅，景碩（3189）表現相對較弱。

美系外資預估 ABF 直到2025年都將持續供過於求，在平均銷售單價（ASP）及每股純益面臨下修的壓力下，重申欣興、景碩、南電「減碼」評等，目標價分別為140元、80元、225元。

欣興5月營收85.98 億元，月增2.74%，年減29.26%，累計前5月營收435.33億元，年減19.42%，自去年第四4季起產能利用率明顯下滑，目前仍未明顯回升；5月營收仍較去年同期衰減下，欣興還傳出員工放無薪假的情況。

欣興 營收

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