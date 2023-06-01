黃仁勳旋風助陣 倍力獲AI狂潮加持、早盤再攻漲停板

AI話題越炒越熱，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日訪台，在各界都捲起一陣AI狂熱，連帶影響有關雲端應用概念股走勢大漲，資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）也成功搭上這波人工智慧及雲端運算的熱潮，今（1）日以158.5元開高走高後，股價直線拉升漲至173元，成功衝上漲停板，表現相當驚人。

ChatGPT熱度竄升，帶動「生成式AI」熱潮激增，輝達創辦人黃仁勳參加台北電腦大展、化身超級業務員，大秀生成式AI的能力，輸入一段文字，AI可以擬真人物的形式念出同樣的陳述，或輸入指示，AI就幫忙作一段曲，他甚至現場與大家一起唱出AI做的歌曲，瞬間點燃全場氣氛。

這波由黃仁勳所帶起的AI 人工智慧狂潮，在短短幾個月內，便成功席捲全球，不僅讓輝達股價連連狂漲，更帶動有關類股走勢狂飆，其中。軟體商倍力（6874）就以銷售Oracle、SAP、Quest、CISCO及自有產品「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台碳管家CarbonKeeper」為主要營收來源，受惠這波AI產業帶動碳排查的前景，近日走勢也相當強勁。