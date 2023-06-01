黃仁勳旋風助陣 倍力獲AI狂潮加持、早盤再攻漲停板
AI話題越炒越熱，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近日訪台，在各界都捲起一陣AI狂熱，連帶影響有關雲端應用概念股走勢大漲，資訊軟體整合服務商倍力資訊（6874）也成功搭上這波人工智慧及雲端運算的熱潮，今（1）日以158.5元開高走高後，股價直線拉升漲至173元，成功衝上漲停板，表現相當驚人。
ChatGPT熱度竄升，帶動「生成式AI」熱潮激增，輝達創辦人黃仁勳參加台北電腦大展、化身超級業務員，大秀生成式AI的能力，輸入一段文字，AI可以擬真人物的形式念出同樣的陳述，或輸入指示，AI就幫忙作一段曲，他甚至現場與大家一起唱出AI做的歌曲，瞬間點燃全場氣氛。
這波由黃仁勳所帶起的AI 人工智慧狂潮，在短短幾個月內，便成功席捲全球，不僅讓輝達股價連連狂漲，更帶動有關類股走勢狂飆，其中。軟體商倍力（6874）就以銷售Oracle、SAP、Quest、CISCO及自有產品「合併財務報表解決方案」與「碳管理平台碳管家CarbonKeeper」為主要營收來源，受惠這波AI產業帶動碳排查的前景，近日走勢也相當強勁。
倍力第1季合併營收新台幣5.7億元，年減2.99%，稅後淨利3070.6萬元，年增23.54%；EPS 1.4元較去年同期1.32元成長6.06%。4月營收為9749萬元，年增73.98%，前4月累計營收6.68億元，年增9.4%。倍力表示，首季季稅後淨利增幅大於營收增幅主要原因係產品組合改變與自有服務比例增加所致。
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