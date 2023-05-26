元太旗下小金雞聯合聚晶 今日登錄興櫃

元太科技所投資的驅動IC廠聯合聚晶（6927）於26日登錄興櫃，該公司發展電子紙、電子標籤等應用，原本主攻中大尺寸應用，現在要趁規格從三色提升到四色，市場可重新洗牌之際，積極進攻小尺寸電子標籤應用。由於下半年將陸續推出新品，該公司董事長李威德也對明年營運展望保持樂觀。

元太集團於去年參與聯合聚晶私募，現階段對後者持股達35％，是最大單一股東。聯合聚晶主要產品除了電子紙驅動IC，還包括液晶顯示器驅動IC、PMOLED驅動IC與客製化驅動IC等。

聯合聚晶2022年合併營收6.85億元，年增58.9％，稅後純益為1.44億元，年增4.21倍，每股稅後純益為5.43元。受到整體市況影響，李威德表示，今年業績希望能保持與去年相當，並對明年的業績展望樂觀。

其他電子紙驅動IC廠還包括天鈺、晶宏，以及在港掛牌的晶門等3家，因此聯合聚晶也希望，在電子紙從三色進展到四色之際，趁著規格變更，切入小尺寸應用，未來目標是至少拿下相關領域25％市占率。

李威德指出，之前受限於產能供應，所以聯合聚晶先聚焦在中大尺寸應用，而目前該公司在小尺寸電子標籤應用的市占率幾乎為零，未來還有很大的成長空間。