快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

元太旗下小金雞聯合聚晶 今日登錄興櫃

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯合聚晶董事長李威德(圖左)、總經理蘇群能。記者鐘惠玲/攝影
聯合聚晶董事長李威德(圖左)、總經理蘇群能。記者鐘惠玲/攝影

元太科技所投資的驅動IC廠聯合聚晶（6927）於26日登錄興櫃，該公司發展電子紙、電子標籤等應用，原本主攻中大尺寸應用，現在要趁規格從三色提升到四色，市場可重新洗牌之際，積極進攻小尺寸電子標籤應用。由於下半年將陸續推出新品，該公司董事長李威德也對明年營運展望保持樂觀。

元太集團於去年參與聯合聚晶私募，現階段對後者持股達35％，是最大單一股東。聯合聚晶主要產品除了電子紙驅動IC，還包括液晶顯示器驅動IC、PMOLED驅動IC與客製化驅動IC等。

聯合聚晶2022年合併營收6.85億元，年增58.9％，稅後純益為1.44億元，年增4.21倍，每股稅後純益為5.43元。受到整體市況影響，李威德表示，今年業績希望能保持與去年相當，並對明年的業績展望樂觀。

其他電子紙驅動IC廠還包括天鈺、晶宏，以及在港掛牌的晶門等3家，因此聯合聚晶也希望，在電子紙從三色進展到四色之際，趁著規格變更，切入小尺寸應用，未來目標是至少拿下相關領域25％市占率。

李威德指出，之前受限於產能供應，所以聯合聚晶先聚焦在中大尺寸應用，而目前該公司在小尺寸電子標籤應用的市占率幾乎為零，未來還有很大的成長空間。

電子紙 李威

延伸閱讀

元太旗下 聯合聚晶登興櫃

通用幹細胞*-新今登錄戰略新板 首日大漲62.7%

聯發科攜手元太 合攻電子書閱讀器晶片解決方案

聯合聚晶明登興櫃 搶攻小尺寸電子標籤應用

相關新聞

台積電衝568元創14個月新高 市值攀至14.72兆

輝達（NVIDIA）營運展望樂觀，股價飆漲逾24%，晶片代工廠台積電美國存託憑證（ADR）同步大漲12%。台積電今天持續...

元太旗下小金雞聯合聚晶 今日登錄興櫃

元太科技所投資的驅動IC廠聯合聚晶（6927）於26日登錄興櫃，該公司發展電子紙、電子標籤等應用，原本主攻中大尺寸應用，...

陸行之：輝達對台積下單將大增

輝達財測好到超乎市場預期，資深半導體產業評論家陸行之昨（25）日在最新臉書貼文直言，「過去這幾年我們經常聽到一顆蘋果救台...

研華傳承布局 設經營管理委會

工業電腦龍頭研華（2395）昨（25）日舉行股東會全面改選，劉克振次子劉蔚廷首度進入董事會，研華董事長劉克振同時宣布成立...

精誠市值挑戰500億元

精誠資訊（6214）昨（25）日股東常會通過去年財報及盈餘分配案，決議每股配發現金股利5元。董事長林隆奮表示，展望第2季...

華擎板卡出貨回溫

華擎（3515）昨（25）日舉行股東會，總經理許隆倫表示，下半年主機板與顯示卡出貨量將回升，帶動今年整體營收優於去年；伺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦