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面板報價走揚 連三月走升 法人：面板股股價已利多出盡

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
五月下旬面板報價走揚，不過面板雙虎友達（2409）及群創（3481）今日股價皆僅於平盤附近震盪，友達以17.9元開盤、群創則是以14元開盤。（本報系資料庫）
五月下旬面板報價走揚，不過面板雙虎友達（2409）及群創（3481）今日股價皆僅於平盤附近震盪，友達以17.9元開盤、群創則是以14元開盤。（本報系資料庫）

五月下旬面板報價走揚，不過面板雙虎友達（2409）及群創（3481）今日股價皆僅於平盤附近震盪，友達以17.9元開盤、群創則是以14元開盤。法人表示，面板漲價消息因為先前已經反應過了，因此當現在利多實現時就表示利多出盡。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，面板漲價的消息，股價已經反應過題材了，現在為利多實現的狀況，所以當面板漲價時，股價反而不漲，因為在之前面板跌價時，市場就預期面板會漲價，所以股價已經先反應過了，並預期面板股會開始不賠錢，由於已經反應一段時間，所以利多實現時就表示利多出盡。

根據經濟日報先前報導，科技市調機構集邦科技（TrendForce）昨（22）日發布5月下旬面板報價，在面板廠先前嚴控產能利用率效益發酵下，電視面板價格全面強勢走揚，主流規格55／65吋產品至少漲9%，並拉出一波連續三個月揚升走勢。

統計近三個月來電視面板各尺寸產品波段漲幅至少一成起跳，主流規格55／65吋電視面板累計漲幅更高達26%以上，群創、友達受惠大。

電視面板 漲價 群創

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