外資首評南亞科喊買、目標價90元 股價收漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
亞科預期本季DRAM跌幅將會收斂，主因供應商透過減產，調整庫存速度加快，且部分領域已經出現急單。圖為示意圖。（路透）
亞科預期本季DRAM跌幅將會收斂，主因供應商透過減產，調整庫存速度加快，且部分領域已經出現急單。圖為示意圖。（路透）

美系外資首度將南亞科（2408）納入追蹤個股，絡予買進評等，目標價上看90元，主要是看好DRAM需求成長下，南亞科將是主要受惠廠商；南亞科今（17）日收在68元，上漲3.4元，漲幅5.26%。

DRAM大廠南亞科首季毛利率轉負，毛利率為負8.6%，季減21.6個百分點，為10年來首見的單季負毛利率，稅後虧損16.85億元，每股虧損0.54元，主要是受到減產及DRAM價格下跌的影響。

南亞科4月合併營收22.6億元，月增5.26%，年減65.75%；累計前四月合併營收為86.84億元，年減67.28%；南亞科預期本季DRAM跌幅將會收斂，主因供應商透過減產，調整庫存速度加快，且部分領域已經出現急單，預料本季DRAM跌幅會收斂，預期消費市場有機會在下半年恢復正常，預估南亞科毛利率轉正的時間點約在本季末、第3季初。

美系外資表示，汽車DRAM需求成長，加上CXL（Compute Express Link）採用增加，將帶動DRAM需求成長，看好南亞科將是傳統DRAM結構性需求成長的主要受惠廠。

美系外資預估，南亞科車用DRAM營收占比將呈現成長，預估今年約占5%，2025年增至9%，2026年則達13%，2027年成長到18%；CXL採用增加也是成長，預估在2025年將對南亞科增加10%的需求，2026年需求將增加15%，2027年則將增加20%。

美系外資首評南亞科給予買進評等，目標價上看90元；今日股價以67.7元開出，一度拉升至68.7元，終場收68元，上漲3.4元，漲幅5.26%。

南亞科 DRAM

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