邁達特飆漲停創逾21年高 這2檔資服股也衝漲停

系統整合廠邁達特（6112）今年第1季獲利大幅成長，稅後純益2.2億元，年增158.24%，創2年來單季新高，每股純益1.17元，在AI、資安、碳排等題材加持下，股價續往上衝，今（17）日盤中衝上漲停68元鎖死，排隊買單超過9,600張，創2002年2月以來、超過21年的新高價；資訊服務股的三商電（2427）、東捷資訊（6697）也飆上漲停鎖死。

邁達特第1季合併營收34.01億元，年增20.98%，合併營業毛利率15%，年增1.4個百分點，稅後純益 2.2億元，年增158.24%，創2年來單季新高，每股純益1.17元；第1季獲利大幅成長，主要受惠ICT產業三大動能，包括人工智慧、大數據、資訊安全，「雲端技術」的應用是推升此動能的關鍵燃料。

目前邁達特在三大公有雲已佈局到位，雲端投資屬企業長線支出，將持續挹注邁達特的成長，未來隨著企業 IT 陸續轉型成「多點多雲」混合架構，衍生雲地整合、多雲、混合雲部署等高毛利服務需求，有望繼續推升毛利表現；此外，邁達特也搶進碳盤查商機。

邁達特早盤以62.6元開出後，盤中衝上漲停68元鎖死，漲停及市價買單超過9,600張，股價創下2002年2月以來新高。

同屬資訊服務股的三商電早盤以17.75元開高後衝上漲停18.8元鎖死，漲停及市價買單超過1.6萬張，股價創2011年9月以來的新高；東捷資訊也以45.1元開高後衝上漲停46.25元鎖死。