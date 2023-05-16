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AI題材火熱 世芯-KY股價創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

世芯-KY（3661）今(16)日開高走高，盤中突破1,400元再創歷史新高，AI題材火熱挹注買盤拱進世芯-KY。

中信投顧表示，世芯-KY經營重心轉進北美市場中長期營運值得期待， 北美既有及潛在客戶擴大AI投資有助NRE動能、毛利率， 2023年成長格局優於國內同業，逢回考考慮偏多布局。

中信投顧說，受惠北美大客戶AI晶片放量，世芯首季營收57.16億元，季增25%、年增118%，毛利率因NRE進入季節性淡季，占比由過往約四成降至兩成以下而滑落至21%。

展望後市，世芯-KY北美最大客戶AI晶片需求維持強勁，未因資料中心需求放緩而明顯受影響，預期量產業務維持逐季成長態勢。同時，該公司正與微軟、Google、Meta 等 hyperscaler洽談，應用涵蓋資料中心與終端裝置，在供應鏈奧援下，有機會贏得新設計案，挹注後續 NRE 動能並帶動毛利率往 25~30%靠攏。美系hyperscaler均表示擬加大AI領域投資，持續看好世芯等先進製程設計服務業者長線受惠自研 AI晶片商機。

世芯 毛利率 晶片

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