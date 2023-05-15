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OPPO自研手機晶片喊卡 聯發科可望受惠、股價收復月線
全球第四大智慧手機品牌OPPO宣布結束自研手機晶片事業，未來旗下每年高達上億支手機搭載的主晶片都將由聯發科（2454）、高通這兩大獨立手機晶片廠供貨，聯發科今（15）日開高後走高，收復月線。
聯發科4月合併營收283.5億元，下探近三個月低點，月減34%，年減46.1%，主要是反映智慧手機市場需求疲弱，零組件拉貨動能不佳，累計前4月合併營收1,240.01億元，年減36.5％。
OPPO原本規劃透過旗下哲庫（ZEKU）業務打造自研手機晶片，卻宣布將結束自研手機晶片事業，未來的手機晶片將由聯發科及高通供貨，法人看好聯發科將受惠。
聯發科今日以676元開出，上漲3元，一度拉升至682元，盤中漲幅0.59%。
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