群電、達方、明基材 拚Q2回神

電源大廠群電、達方及偏光片廠明基材於5月2日、5月3日及5月5日召開法說會，釋出最新營運展望。由於處於傳統淡季，加上全球經濟迎逆風，下游客戶調整庫存壓力，三家首季營收均較去年同期衰退，外界預期，本季營運有望逐步回復正軌，優於首季。

群電第1季合併營收82.91億元，年減21%，展望本季，公司看好智慧建築方案本季營收貢獻，將是成長動能之一，加上筆電及伺服器電源急單湧現，法人預期，群電本季營收拚雙位數季增。

群電預期，隨供應鏈庫存回到正常化，下半年營運動能將較上半年提升，今年營收、獲利追求成長營運目標不變。法人看好，群電全年營收及獲利將再改寫新猷。

達方今年首季營收60億元，年減19.07%，達方預期第2季營運會比第1季好，下半年比上半年好，以三大事業架構來看，今年綠能事業因自行車面臨庫存調整，惟因電動自行車受影響較小，估計持平去年，至於鍵盤因第1季保守觀望，第2季有望回溫，第3季回到成長軌道。

整體而言，今年綠能事業持平，但IT鍵盤及MLCC零組件會成長，今年目標營收會比去年好，但毛利率會更好，獲利增幅大於營收。

明基材首季營收40.66億元，年減2.3%。主要因元月認列併購醫廠衛普營收挹注，年減幅度收斂。明基材看好今年本業偏光片營收占比將從81%降至65%，來自消費性及專業醫療事業營運持續成長。由於目前下游面板產業逐步回溫，價量齊揚，外界預期，明基材本季偏光片營運有望回溫。