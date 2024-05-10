龍德造船財報／首季獲利2.54億元 年增64.3%

龍德造船（6753）10日公布第1季財報，受益完成學習曲線、毛利率轉佳下，單季交出稅後純益2.54億元，年增64.3%，每股純益為2.37元。而在公務船艦訂單滿握下，法人看好今明年營運成長表現。

法人表示，龍德造船在公務船舶工程進度推進，上一季營收為11.39億元，相較去年同期15.2億元，減少25.1%；不過，歷經學習曲線、毛利率轉佳下，毛利率由去年同期的16.08%攀升至32.17%，進而挹注整體獲利表現。

依該公司公布財報據，首季稅後純益為2.54億元，比去年同期的1.55億元，成長64.3%，每股純益達2.37元。龍德今日上漲0.5元，收在120元。

展望營運前景，法人認為，該公司除了建造中的首批沱江級艦外，前年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後，接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案，預計2026年交船，今明年的營運表現將呈現明顯成長走勢。

另外，龍德造船目前完成六廠擴建後，未來可以爭取到100公尺長的造船訂單，較以往60至80公尺長的船型再行放大，後續也將爭取其他國艦國造訂單、以及尋求海外公務船訂單，可為營運增長添加新動能。