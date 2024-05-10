快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

龍德造船財報／首季獲利2.54億元 年增64.3%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

龍德造船（6753）10日公布第1季財報，受益完成學習曲線、毛利率轉佳下，單季交出稅後純益2.54億元，年增64.3%，每股純益為2.37元。而在公務船艦訂單滿握下，法人看好今明年營運成長表現。

法人表示，龍德造船在公務船舶工程進度推進，上一季營收為11.39億元，相較去年同期15.2億元，減少25.1%；不過，歷經學習曲線、毛利率轉佳下，毛利率由去年同期的16.08%攀升至32.17%，進而挹注整體獲利表現。

依該公司公布財報據，首季稅後純益為2.54億元，比去年同期的1.55億元，成長64.3%，每股純益達2.37元。龍德今日上漲0.5元，收在120元。

展望營運前景，法人認為，該公司除了建造中的首批沱江級艦外，前年以30億元標價拿下海軍第二批3艘沱江級艦艦體建造案後，接續，去年又拿下國防部所編列的90億元第二階段五艘沱江級軍艦船體建造案，預計2026年交船，今明年的營運表現將呈現明顯成長走勢。

另外，龍德造船目前完成六廠擴建後，未來可以爭取到100公尺長的造船訂單，較以往60至80公尺長的船型再行放大，後續也將爭取其他國艦國造訂單、以及尋求海外公務船訂單，可為營運增長添加新動能。

毛利率 造船

延伸閱讀

影／5月第4次！大陸海警船闖金門海域 還首次與「這類船艇」一起航入

首次！陸海警船、公務船同闖金門禁限水域 多達12艘

影／龍德造船「自動扶正船」翻轉360度？ 專家曝盲點釋疑

高端設備出口值同比增36.5% 山東造船訂單排至2027年

相關新聞

富邦金控前四月稅後純益434.1億元、EPS 3.34元 金控獲利亞軍

富邦金控（2881）10日公布，2024年4月自結稅後純益130.3億元，累計今年前四月稅後純益434.1億元，每股稅後...

華航營收／連3月正成長 4月165.73億再寫同期新高

華航（2610）4月份合併營業收入為165.73億元，登歷年同期新高，較前月增幅0.40%，較去年同期增加13.95億元...

統一超營收／4月268億元、年增7.8% 創同期新高

統一超（2912）10日公告4月營收268.22億元，較去年同期增加7.8%，創同期新高水位。累計前四月營收1,078....

台灣虎航營收／4月13.27億元 創同期新高

台灣虎航-創（6757）2024年4月單月營收13.27億元，較去 (2023) 年同期增加4.13億元，年增率45.1...

陽明財報／第1季轉虧為盈 EPS 2.69元

陽明海運（2609）於10日董事會第1季財務報告。陽明海運113年第1季合併營收438.01億元，稅後純益93.79億元...

兆豐、玉山、合庫、第一金、中華電…定期定額五、十年誰績效好？ 三種答案皆無重複

如果是投資五年，股息不管無論有無再投入，績效最好的是兆豐金，拉長到十年來看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。