富邦媒公布第1季財報 法人對後市看法中立

富邦媒（8454）公布第1季季報，稅後純益為9.09億元，季減20.7%、年增2.3%，每股稅後純益（EPS）3.78元，符合市場預期，未能出現較大幅度成長，分析師認為，主要是受到競爭加劇的影響。

法人機構表示，展望2024年，台灣線上消費滲透率仍不到15%，低於韓國、中國、美國、印尼和新加坡等國家，代表台灣在線上消費尚有很大的成長空間。2023年受到景氣下滑的影響，以及解封後民眾外出購物意願提升影響線上消費力道，這些不利因素在2024年將逐漸淡化，今年營收有望較去年成長，營收的年成長幅度逐季往上。

富邦媒倉儲的部分，2024年與2023年的主倉數量和衛星倉數量都不變，主倉數量為21個，衛星倉則為36個，南部物流中心則預計於今年第2季開始營運，全年整體倉儲面積成長至58 萬平方公尺，年增15.1%。中部物流中心於去年11月動工，預計2027年啟用。

富邦媒2024年資本支出約為12.7億元，其中4.5億元用來建造中部物流中心，3.5億元用於中部物流中心倉儲營運設備，3.7億元用於IT設備，9,200萬元用於擴大和改善自有車隊，目前已有25~30%的運送是採自有車隊。

目前市場預估2024年營收為1,185.5億元，年成長8.5%，稅後純益為38.1億元，年成長5.1%，EPS約15.8元。