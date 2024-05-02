陸開放福建赴馬祖旅遊 航空雙雄盤中強漲

大陸文旅部28日提到，大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團體旅遊。長榮航（2618）、華航（2610）2日紛紛上揚，長榮航盤中大漲逾5%，成交量超過19萬張，為今日成交量第一名；華航上漲逾3%，再戰年線反壓。

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位黨籍立委訪問北京，大陸文旅部副部長饒權與傅崐萁一行會面時，提到大陸將率先恢復福建居民到馬祖旅遊。目前兩岸直航定期航班航點僅15個，大陸交通部透露，「海峽兩岸航運交流協會」已通過兩岸空運協議機制管道，「促請台方恢復兩岸海上客運直航」，恢復約30個航點。

先前大陸國台辦也宣布，將採取積極措施推動包括旅遊的兩岸交流合作，種種舉措帶動航空股升溫，隨著兩岸觀光漸漸解封，航空業客運市場復甦也將補足最後一塊拼圖，對營運貢獻不小。

長榮航表示，會持續關注政策動態，依市場需求與客源變化適時調整航班。長榮及立榮航空目前飛航兩岸航點計有北京、上海（含浦東及虹橋）、杭州、成都、廣州、廈門及深圳共八個航點，每周達54班。長榮航近期受投信青睞，投信自4/15以來一路買超，已連12買。

華航及華信兩岸航班，總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計八航點，提供每周62班服務。華航則在4/30時獲外資、自營商同步買超。