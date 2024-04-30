統一超財報／首季EPS 2.83元 創同期次高

統一超（2912）30日公告第1季財報，首季營收810.7億元，年增7.42%，創同期新高，合併歸屬於母公司稅後淨利29.44億元，較去年同期成長4.39%，每股稅後盈餘2.83元，較去年同期成長4.43%，創下歷史同期第二高水位，僅次於2014年，因出售無印良品的一次性利得，墊高基期所致。

統一超表示，台灣7-ELEVEN持續深耕OPEN POINT生態圈，會員第1季總交易金額較去年同期成長超過10%，會員貢獻再創新高水位，主要因推出創新服務「OPEN POINT跨境旅遊集點護照」搭上旅遊熱潮、「點數折抵代收」持續貼近生活需求擴大服務項目，以及「行動隨時取共享功能」持新增卡片共享模式、滿足多元客層需求，加上整合服務「點數跨通路流通」藉由集團內外合作通路，讓點數深入會員各式消費日常。

鮮食方面，台灣7-ELEVEN藉由「星級美味」、「跨界聯名」、「支持在地」三大做法，帶動相關類別成長最高來到八成。包括「星級饗宴」、「天素地蔬」、「ohlala」等自有品牌開發節令話題商品，並以跨界聯名，與YouTube百萬訂閱的實境節目合作開發兩波聯名新品，商品選擇從飯糰、烘焙到蔬食更多元，再創流量變現新話題，同時與農糧署、各地農會合作不間斷，商品開發從現切水果、禮盒到包裝食品更齊全，持續擴大在地果物產品線。

CITY系列飲品首季也有不錯的表現，主要藉由創新話題商品、整合多元渠道，帶動類別業績成長近10%。像是因應節慶需求創新推出龍年鳳梨風味飲與造型杯塞，擴大單萃機經營，主打24小時杯杯現萃的「現萃茶」與全民飲品「珍珠奶茶」、跨界人氣手搖飲店聯名新品。

統一超觀察，2024年第1季宅經濟、通膨抗漲、療癒生活、旅遊熱潮仍為生活消費常態，7-ELEVEN藉由量販專區、國際精品專櫃推陳出新，引進CP值高的大規格包裝零食、生活用品、出國才吃得到的流行食品、用品帶動相關業績成長。同時因應旅遊熱潮，統一超商經營國道服務區再擴大，擴增「清水服務區」經營，將帶動商場業績持續穩健向上。