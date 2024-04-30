華南金（2880）股價會跟中信金一樣一柱擎天？ 專家：配1.2現金股利殖利率超過5％！

華南金（2880）也公布股利政策啦！這次配發1.2元現金+0.1元股票，加總起來是1.3元。如果光是看現金的部份，以股價23.4元來說，有超過5％殖利率，這數據還算是難得，但是以加總是1.3元來說，就只能說是中規中矩啦！

之前的華南金經常是現金、股票各半分配，盈餘分配率約落在8成左右，然而這次預測華南金1.3元雖然命中，但是公司政策突然轉向為現金佔絕大多數，結果就讓人有點驚訝了！先前的文章也討論過財政部的預算書，預算書的答案也不適用在這次的分配當中，因為預算書的答案是0.65元現金，也跟這次預測差距過大。所以不管是先看預算書，或者我們自己猜測，放在心裡有個底就好，一切都是董事會說了算！

從4/29收盤價的圖表上顯示，三種殖利率都有亮紅燈，跟中信金（2891）有得比！那麼股價會像中信金一樣一柱擎天嗎？等開盤就知曉了

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