快訊

太古集團與近代中國：從「糖」發跡的商業帝國

貧富差距惡化！家庭財富「最富最貧差66.9倍」

新股抽籤又來了！這檔抽中有望賺逾9萬…賺紅包別錯過「限時3天」

華南金（2880）股價會跟中信金一樣一柱擎天？ 專家：配1.2現金股利殖利率超過5％！

聯合新聞網／ Andyworld
台股。中央社
台股。中央社

華南金（2880）也公布股利政策啦！這次配發1.2元現金+0.1元股票，加總起來是1.3元。如果光是看現金的部份，以股價23.4元來說，有超過5％殖利率，這數據還算是難得，但是以加總是1.3元來說，就只能說是中規中矩啦！

之前的華南金經常是現金、股票各半分配，盈餘分配率約落在8成左右，然而這次預測華南金1.3元雖然命中，但是公司政策突然轉向為現金佔絕大多數，結果就讓人有點驚訝了！先前的文章也討論過財政部的預算書，預算書的答案也不適用在這次的分配當中，因為預算書的答案是0.65元現金，也跟這次預測差距過大。所以不管是先看預算書，或者我們自己猜測，放在心裡有個底就好，一切都是董事會說了算！

從4/29收盤價的圖表上顯示，三種殖利率都有亮紅燈，跟中信金（2891）有得比！那麼股價會像中信金一樣一柱擎天嗎？等開盤就知曉了

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2880華南金 2891中信金 殖利率 金融股

延伸閱讀

00878、台積電、統一（1216）長期投資該選誰？ 專家：小資族要領高股息以這檔為宜

00940跟00939沒人討論…只剩下00941有點聲音？女子一查：網路社群聽聽就好

將帶著500張00878參加除息…加上00929每月加薪9萬！ 小師傅：吃滷肉飯都可以加滷蛋了

中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

相關新聞

華南金（2880）股價會跟中信金一樣一柱擎天？ 專家：配1.2現金股利殖利率超過5％！

華南金（2880）也公布股利政策啦！這次配發1.2元現金+0.1元股票，加總起來是1.3元。

中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

中信就是小氣久了，這次才會一堆人估1.5元上下，沒想到居然跟去年的發放率一樣，只是...

陽明：貨櫃輪前景比預期好 董座強調市場仍存在供過於求問題

陽明海運董事長鄭貞茂昨（29）日表示，貨櫃輪今年市場前景比預期好，紅海危機、貨量增加是兩大關鍵，而主要國家經濟體PMI回...

法人看好貨櫃三雄今年獲利

全球貨櫃輪運價近期衝太快，加速北美貨主及物流業者簽約數量，原本有些業者還考慮簽約，近期運價萬箭齊發、市場需求攀升，北美線...

信義 Q1每股賺0.62元

信義房屋昨（29）日公布今年第1季財報，單季營收31.39億元、年減27.5%，稅後純益4.58億元、年減8.6%，每股...

中砂出貨 將高速成長

再生晶圓暨鑽石碟大廠中砂（1560）切入美系記憶體大廠高頻寬記憶體（HBM）供應鏈後，今年鑽石碟出貨動能可望進入高速成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。