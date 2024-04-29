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晶碩財報／驚艷！首季獲利年增五成 EPS 6.54元創歷史次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶碩（6491）29日公告首季財報，單季稅後純益5.09億元，年增50%，每股純益6.54元，創同期新高、單季歷史次高，僅次於去年第4季表現，優於市場預期。晶碩公布財報前，已有外資和本土投顧調高其首季獲利預估，但晶碩公布的獲利仍超越調高後的預估值。公司表示，主要是因為首季毛利率維持去年第4季高檔，加上美元對亞洲貨幣升值，旗下產品以美金計價，產生匯兌收益。

晶碩第1季營收17.25億元，年增18.19%，不過，首季獲利成長幅度高達五成。晶碩表示，主要是受惠首季稼動率達九成，且良率持續創新高，使首季毛利率57.7%，與去年第4季的57.8%相當，並較去年同期提高超個五個百分點。公司持續精進製程，加上發揮規模效益，是毛利率維持高檔主因。

除了毛利率表現亮眼，匯率也是導致財報表現優於預期因素。晶碩主要客戶皆在亞洲，但產品以美金計價，首季亞洲貨幣弱勢、美金強勢，美金升值對晶碩來說業內、業外皆帶來正面助益。

不過，若日幣持續走貶，預估晶碩下半年將面臨進一步讓價、補貼日本客戶的壓力。包括市場價格的競爭、以及匯率等變數，會是晶碩今年毛利率能否維持首季亮眼表現的關鍵。

據悉，晶碩首季日系客戶占比已達五成，今年以來的成長動能主要來自日本市場，中國大陸雖亦呈現復甦，但價格競爭較劇烈，因此成長不若日本市場強勁。

展望第2季，除了日本可望維持不錯的增長外，晶碩表示，對中國大陸618檔期也維持樂觀看法，接單優於去年同期表現，有助整體上半年表現。

此外，晶碩去年已於歐洲市場取得日拋矽水膠隱形眼鏡產品證，預估今年第2季將取得日本矽水膠證照、下半年則將取得台灣證照，法人預估，2024年晶碩矽水膠隱形眼鏡營收佔比將由去年6~7%攀升至10~15%，由於矽水膠產品毛利率高於平均，故亦有助整體毛利率提升。

晶碩 毛利率

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