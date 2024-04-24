存股族注意！第一金每股配1.15元 現金殖利率3%

第一金（2892）今天董事會通過，每股配發1.15元股利，其中現金配0.85元、股票0.3元，盈餘分配率69.7%，以第一金24日收盤價27.2元來看，現金殖利率3%，是目前一年期平均定存息1.7%的近兩倍。

若與去年股利相較，今年每股配發1.15元股利，僅比去年配1.1元多了0.05元，其中股票配0.3元與去年持平，僅現金配0.85元較去年略多了0.05元，但仍低於2022年最高每股配1元現金，顯示2024年股利政策仍偏「持穩」。

第一金主管在日前法說會就表示，2023年獲利比2022年成長近一成，股利政策盡量維持「穩定」的配息水準，主因是會牽涉到放款等業務成長狀況，2024年景氣回穩、要增加放款等耗用資本業務時，盈餘就需留在帳上因應。

受惠2023年子銀行投資利益大豐收，推升第一金2023年全年稅後純益224.61億元，年增9%，每股稅後純益1.65元，全年與每股稅後純益均飆史上新高紀錄。

也因2023年第一金大賺、帶動整體可分配盈餘攀升到310.7億元，但受限第一銀為重要性系統銀行，2025年普通股權益比率需達11%，使第一銀上繳現金偏向保守。據公告，第一銀上繳2023年盈餘僅67.5億元現金，比2022上繳75億元現金還少了一成。

據金管會數據顯示，2023年底第一銀行普通股權益、第一類資本比率和資本適足率各為10.91%、12.61%、及14.56%，離2025年「不能倒銀行」資本要求各為11%、12.5%及14.5%來看，僅普通股權益尚未達標。

法人說，第一銀續降低上繳現金，多留資本在帳上，一來可以因應2025年資本要求，二是資本充足也可以增加放款業務動能。