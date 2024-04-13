中石化：上半年營運樂觀

中石化（1314）昨（12）日召開法說會釋出正面訊息。中石化總經理陳穎俊表示，己內醯胺（CPL）與尼龍6（PA6）今年第1季已可感受到訂單溫和成長，至於丙烯腈（AN），上半年供給偏緊支撐價格、下半年預估新增產能39萬噸供應稍寬鬆，將觀察景氣復甦狀況，整體而言，對今年上半年保持較樂觀態度。

陳穎俊指出，主要產品CPL與PA6，2023年受大陸石化同業持續擴產，加上高利率高通膨，去年歐美市場升息影響零售動能、服飾品牌客戶下單動能疲軟，致使出現虧損，不過最嚴峻的狀況已過，今年第1季已可感受到需求復甦、季節性訂單溫和成長。目前尼龍6的稼動率可達八成以上；頭份廠則朝業務轉型發展。

中石化法說會重點 圖／經濟日報提供

AN部分，去年同業新增產能開出，加上全球通膨、消費低迷，同業皆以低開工、停車檢修、調控庫存等保守因應；今年大陸春節過後，下游需求及開工有所回升，上半年供給偏緊將支撐價格，下半年預估新增產能39萬噸供應稍寬鬆。整體而言，預估2024年因原料下跌、改善成本，下游需求小有回復，後續仍將密切觀察景氣復甦狀況。目前生產AN的大社廠稼動率有到95%。

重要投資部分，高雄洲際碼頭分三階段進行，總投資預算金額約32億元，儲槽品項有液氨、AN、苯酚等。第一、第二段儲槽皆為自用為主，皆完工並已運營，今年2月已完成首次AN出口作業，未來利基可做貿易與其他租賃。第三階段儲槽工程，預計2024年下半年完工。

關於不動產開發活化，高雄前鎮區特貿五A土地，短中期招商初見成果，占地4,000坪迪卡儂及旁邊5,300坪停車場已運營；同時持續委託戴德梁行進行土地出租招商中，2024年初已出租部分土地（約3,000坪）予美而快公司，後續仍將持續招商。

針對今年原物料走勢，陳穎俊表示，丙烯因油價下跌、下游需求低迷，2023年均價較2022低、預估2024年上半年均價維持平穩。液氨供應漸趨正常，上半年均價將較前一年度下跌至每噸約390美元。苯因芳烴裝置偏低影響供給，上半年價格上漲、每噸約990美元。苯酚新產能開出與大陸需求不振，第1季價格走跌，預期第2季將隨苯價上行。