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台泥（1101）營收登頂…創單月歷史新高！ 專家整理八點：第一季表現優於法人預期

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台泥。 圖／取自台泥粉專
台泥。 圖／取自台泥粉專

台泥（1101），營收登頂

3月營收136.49億元，年增16.36%，創單月營收歷史新高，主要原因，台泥自3月6起日起併入 OYAK 及 Cimpor 兩公司營收後，帶動台泥3月合併營收達到136.49億元，較去年同期大增16.36%，且創下公司成立以來單月營收最高紀錄，目前為歐洲低碳水泥主要供應商之一。

現在來梳理一下，台泥近期表現。

1、台泥2023Q4股本增加約5.37%，代表今年需要拿出更優異的成績單，才能扭轉頹勢。

2、第一季營收表現優於法人預期。

3、和平電廠，累計1、2月稅前盈餘為52,066,112，去年同期為「虧損」45,819,514，前兩月電廠獲利轉虧為盈，3月無數據。和平水泥廠二號窯及和平電力二號機組，仍依原定計畫進行例行歲修一個月；和平水泥廠一號窯預計4月26日點火運營；和平電力一號機組預計4月14日併網發電。

4、台泥綠能電業，累計1、2月稅前盈餘為110,770,139，去年同期42,299,127，前兩月盈餘大幅成長，3月無數據。

5、彰旺風電電業，累計1、2月稅前盈餘19,858,452，去年同期18,094,845，前兩月略為成長，3月無數據。

6、關於台泥綠能再生能源發展現況，已發電裝置35.9MW，建置中43.43MW，規劃中83.8MW。

7、中國水泥價格指數持續走疲，但全國水泥煤價差指數走升，表示儘管市場仍然未見復甦，但原物料跌幅大於水泥價格跌幅，有利於獲利。

8、403地震後，國內水泥需求上升，但短期營月也受到影響，初步評估將影響4月合併營收減少約7.5億元、合併營業毛利減少約2.5億元。

目前我能整理的訊息就到這裡，整體來看，營收表現超乎預期，不過家大業大的台泥，一時間我也無法算出第一季EPS是否優於去年同期，而這些觀察數據就留給還有台泥的朋友囉。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

1101台泥

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