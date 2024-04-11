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元大金（2885）Q1成長高達60％！ 專家：ETF挑不出來好像可以選其金控

聯合新聞網／ 艾蜜莉
元大金控。 圖/元大金控提供
元大金控。 圖/元大金控提供

元大金（2885）Q1獲利92.35億元，EPS是0.73元，比去年同期成長了大約6成，是歷史次高成績。

市場熱絡，期下的元大證券、期貨、投信表現都很好，獲利年成長分別是47%、45%、45%，都繳出很不錯的成績，當然除了台股站上2萬點，開戶人數增加、交易狀況熱絡以外，ETF規模大幅成長也是一個原因，前一、兩個月00940募集到的1700多億元可以說是現象級了，這也讓元大投信單獨3月就賺了3億元，比去年同期成長50%。

所以其實開頭的那句是有大大問我的，如果ETF這麼多不知道怎麼選，選發行ETF的金控、投信好像也是一個選擇？

這個想法還不錯，但ETF這一塊管理收入可能還是相對有限，雖然穩健卻不是決定要不要買的關鍵喔！

元大投信除了過去發行0050、0056這2大王牌，穩穩有管理費收益以外，金控最主要的收益還是來自元大證券的貢獻，不過元大金現階段也以「證券帶動銀行」的策略往證券、銀行並重的金控發展就是了。

另外，元大金目前不管用哪一個估價法，都是在昂貴價以上，對我來說最好的買進時機可能還要再等一段時間。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 2885元大金 EPS ETF 金控股

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