航空三雄第一季業績高飛

第1季是航空業傳統旺季，華航（2610）、長榮航及星宇航空營收都繳出亮麗成績單，長榮航首季營收創歷年同期新高紀錄。

華航3月合併營收為165億元，刷新歷年同期新高紀錄，年增9.7%；第1季營收為486.4億元，年增率13.9%。

長榮航3月合併營收達177.2億元，年增8.2%，客運營收則達121.5億元，年增率27.8%；累計首季合併營收達519.2億元，年增率16.8%，創歷年同期新高。

星宇航空3月總營收為26.4億元，年增81%；首季營收為79.9億元，年增83%。

華航表示，全球旅運需求熱絡，台灣地區延續春季旅遊熱潮，3月全線平均載客率超過八成，東北亞及北美航線需求旺，繳出九成載客表現，日韓進入賞櫻旺季，機票買氣有望延續至4月。

長榮航空及長榮航勤在航空物流布局再傳喜訊，日前再次獲得國際航空運輸協會（IATA）醫藥冷鏈運輸國際認證（CEIV Pharma），此項認證涵蓋長榮航空及其在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一、全球少數空地勤業務同時獲此項認證的航空公司。

星宇航空也表示，3月開賣越南第四個航點富國島及美國第三個航點西雅圖。同時，3月31日起正式啟航台中飛往澳門、越南峴港及日本高松三條航線。