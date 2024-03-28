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陽明海運公佈2025年越太平洋航線調整計畫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

陽明海運（2609）28日公布2025年越太平洋航線服務網絡，相關調整預計自2025年2月生效。

陽明表示，因應未來聯盟成員異動，陽明海運計劃將於2025年2月起調整越太平洋航線架構，美西南、美西北與美東共13條航線將持續提供客戶可靠且穩健之運輸服務。

德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）通知2025年1月31日退出「THE Alliance」海運聯盟，牽動新一輪海運聯盟大洗牌，聯盟成員陽明海運、Hapag-Lloyd（赫伯羅特）、HMM（現代商船）、以及 Ocean Network Express（ONE海洋網聯船務）強調2024年仍維持彼此堅定合作承諾，持續提供客戶穩定運輸服務針對 THE 聯盟的變化。

全球共有三大海運聯盟，2M聯盟是全球最大的聯盟，長榮加入 OCEAN（海洋聯盟）是第二大海運聯盟，陽明所屬的 THE 聯盟第三大；三大聯盟成員各有專長、航線互補性更強，業者降低資本支出不用每條線配置大量船舶，又能提供客戶更綿密的航線服務。

2023年起 MSA（地中海航運公司）已取代馬士基（Maersk）成為全球最大的海運公司，2M聯盟已宣布2025年要解散；日前2024年就宣布2025年開始要攜手赫伯羅特（Hapag-Lloyd）進行長期「Gemini 合作」，這個變化，也將牽動各大聯盟間的組成及競合策略，陽明也因應明年市場變化，開始提前規劃做準備。

航線 陽明海運

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