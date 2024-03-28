正隆法說會／營運漸入佳境 下半年旺季可期
正隆（1904）28日召開法說會。展望2024年，正隆總經理張清標表示，隨著景氣逐漸回溫，特別是下半年傳統旺季即將來臨，對於海內外營運表現持審慎樂觀態度，預期將可穩健成長。
正隆指出，去(2023)年下半年台灣內需市場持續增溫，間接外銷需求亦緩步改善，台灣整體表現穩健成長。在海外據點上，越南平陽造紙廠第二期工紙機的運轉率逐步提升，得益於先進的設備優勢，產品品質顯著提升，營運狀況如倒吃甘蔗漸入佳境。
至於紙器部分，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠目前正積極進行國際電子客戶的認證，一旦取得認證，預計將於第2季度開始接單生產，可望為營收注入新動能。儘管中國大陸的紙器市場並未明顯復甦，但整體市況仍維持穩定。
展望2024全年度，正隆對海內外的營運表現持審慎樂觀態度；至於越南第三期工紙設備項目，則將視市場需求成長，以及當地政府行政流程持續推動中，為公司未來的海外發展奠定穩固根基。
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