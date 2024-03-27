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中國 A50指數挑戰關鍵反壓位置 關注銀行業績

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國A50指數走勢。(FXTM 富拓/提供)
中國A50指數走勢。(FXTM 富拓/提供)

中國A50指數最近創下今(2024)年新高，今年以來上漲逾5%，自1月中旬低點反彈約15%。FXTM 富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga 表示，富時中國 A50指數正徘徊在關鍵的周線反壓附近，本周市場關注題材多，包括中國 A50指數多家成分股公司將公布最新的季度財報；中國大陸最新工業企業利潤數據也將出爐，投資者可透過數據了解世界第二大經濟體的健康狀況。

中國 A50指數多頭從政府刺激計畫前景中獲得了動力，目前指數觸及關鍵反壓，不過，技術面的日線顯示市場處於上漲通道中。本周可能驅動中國 A50指數的三大因素：1.大陸將於周三發布工業利潤數據。市場預期2024年前兩個月全國規模以上工業企業利潤成長9%。2023年全國規模以上工業企業利潤總額較去年同期下降2.3%；2. 如果增幅超過9%，那麼將提振大陸經濟信心，將為中國 A50指數帶來支撐；3.如果數據若不及預期，經濟成長擔憂升溫，則中國 A50指數可能走軟。

此外，中國大陸四大銀行的中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行和中國農業銀行的季度「成績單」引人矚目。要留意消費者貸款逾期，特別是房地產行業是否令銀行業承受很大壓力。

Lukman Otunuga 表示，可留意大陸銀行業最新業績可能會對房地產危機的走向有所了解，考慮到銀行股在中國 A50指數中占比超過20%，市場對銀行財報的反應將影響指數整體走勢。碧桂園和萬科周四將發布財報，雖然它們不是中國 A50指數成分股，但作為房地產行業的重量級企業，其業績影響人們對大陸經濟的看法。

如果大型銀行和大型房地產公司業績展望佳，那麼有助於提振人們對大陸經濟的信心，從而支撐中國 A50指數。如果銀行和房地產開發商的整體盈利狀況令人失望，中國 A50指數空頭可能會發起反攻。

Lukman Otunuga 表示，觀察技術面的日線圖，中國 A50指數處於上升趨勢中，且居於50日、100日和200日均線之上。市場可能即將迎來突破，重要支撐位在12,000，上檔反壓位在12,250點，如果有效突破且收盤站上12,250，則後市有望挺進12,450；如果日收盤回跌至12,000下方，空頭目標將看向11,700點。

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