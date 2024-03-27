329檔期營建股同慶 中工盤中強漲逾8%

房市回暖，住展雜誌統計今年北台灣房市329檔期推案預估量達3,140億元，較去年同期實際推案量成長約1,171.9億元，年增59.5％，創歷史新高。27日營建股走勢強勁，建國（5515）盤中漲停亮燈，中工（2515）、皇普（2528）大漲逾6%，中工早盤成交量更擠進前三，上曜（1316）、寶徠（1805）也有超過4%的漲幅。

今年北台灣329檔期主力放在北北桃，推案量估達2,639.5億元，占了八成五的量能，台北市在329檔期有四案預估推上百億元，包括｢達永‧新潤永吉路案｣、｢中工鳴森苑｣、｢士科大院｣，以及｢遠雄商舟｣商辦案。新北市與桃園市則分別有指標建商長虹建設（5534）、麗寶建設於林口區與桃園區推出達百億元的指標大案。

法人表示，去年房市受到總統大選等不確定性因素干擾，建商紛紛延遲推案，間接帶動今年329檔期案量。

除了329推案檔期利多，營建股也有部分公司公布股利，中工董事會通過決議，擬配發每股現金股利0.52元，潤隆（1808）26日公告股利政策，董事會通過配發現金股利3元，股票股利12元；興富發（2542）配發每股現金股利0.5元，股票股利1元；華固（2548）配發現金股利7.5元，股票股利1元。