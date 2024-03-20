會降息但買債券還是會怕怎辦？ 中信金、台新金、富邦金…「7檔債券金控」準備發威！

根據去年底FED的最新決議，2024年總算有機會看到降息，從上面點陣圖來看，2023年的利率就是卡在那邊，連半碼都沒掉，所以大家都猜錯了，想賺債券價差的人都沒賺到，繼續套著。但2024年的開始往下走，每一點代表的是FED每位官員的想法，可以看到2023年全部官員都不認為應該升息或降息，但是2024年則開始鬆動，超過一半以上的官員開始往下調，這代表2024年利率有機會下修，換句話來說，大家從2022年底喊到現在的降息行情，真的有機會實現了，難怪股市多頭行情重燃，當然，背後還挾帶著半導體、AI動能，也讓美股、台股同時狂歡創新高。

通常看到股市大漲，大家都會將一件拋諸腦後，那就是債券反彈行情，因為股票衝更快，所以這次就是要反市場，先前我獨步全台提到的「債券型金融股」，也該來關心他們的近況了，這次要關心的包含富邦金、國泰金、開發金、新光金、國票金、台新金、中信金。

富邦金（2881）

2024年前兩個月EPS累計1.72元、年增186.67%，前兩個月稅後淨利為223.79億元並創歷史新高，其中主力富邦人壽，前兩個月貢獻稅後淨利133.5億元，比2023年同期成長超過三倍以上，由此可看到股債雙漲行情，確實帶動EPS直接受惠。

國泰金（2882）

2024年前兩個月EPS累計1.41元、年增386.21%，前兩個月稅後淨利累積為203.9億元，國泰人壽貢獻122.4億元，2023年前兩個月的國泰人壽還在理賠防疫險，共虧損26億元，這一來一往當然也是強勢。

開發金（2883）

2024年前兩個月EPS累計0.34元、年增277.78%，金控稅後淨利累計為56.14億元、年增261%。主力子公司凱基人壽前兩個月稅後純益是30.14億元、年增617%，直接爆衝六倍獲利，其他子公司就不用多說，股債大漲都是贏家。

新光金（2888）

2024年前兩個月EPS累計虧損0.06元，2023年同期虧損0.39元，依舊虧損，加上金控預計對新光人壽增資的計畫也出現問題，嚴重卡關，已經被金管會找去喝咖啡，我們就先暫時不看。

國票金（2889）

2024年前兩個月EPS累計0.12元、年減7.69%，2024年決議配息0.93元，配股0.246元，股利政策優於預期，終於又重新配息啦！至於獲利衰退的部分，主要是因為轉投資創投公司認列投資部位評價及處分利益衰退，但因為國際票券金融貢獻19.1億元現金股利，所以前兩個月的獲利並沒有衰退太多。

台新金（2887）

2024年前兩個月EPS累計0.27元、年增8%，金控整體稅後淨利為36.4億元、年增10.6%，重要子公司台新銀行30.9億、年增5.8%。另台新人壽2024年前兩月累積稅後純益為6.2億元，優於2023年同期0.8億元，這主要是股票資本利得及兌換利益帶動。

中信金（2891）

2024年前兩個月EPS累計0.27元、年增8%，金控整體稅後淨利是133.45億元，銀行貢獻稅後淨利為74.95億元，壽險貢獻稅後淨利為48.97億元，2023年同期的壽險虧損9.57億元，也是由虧轉盈，不過這邊要特別補充一下，中信金主體還是銀行放款，所以2023年還扛得住虧損。

債券型金融股可分成兩大類型

如果是單純看好債券的投資人，富邦金、開發金、國泰金主力都在壽險，持有大量美債，就有機會直接受惠，至於新光金就要加加油了，當大家都已經反彈，新光金居然還在虧錢，這必須好好檢討一下才能跟股東們交代。另如果考量債券風險問題，覺得降息還沒這麼高的把握，那麼台新金、中信金就值得參考，因為這兩家主力都在銀行端，高利率環境下就能持續受惠，就算遇到降息也不怕，因為壽險子公司也能跳出來接力貢獻獲利動能。

稍微二分法，認為降息機率高的人，可以開始關注富邦金、開發金、國泰金了；但覺得行情依舊詭譎多變，搞不好通膨高到FED還無法降息，那麼兩者兼具的台新金、中信金，就比較能平衡利率風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：FED總算放出鴿子！2024七檔債券金控該發威了吧？