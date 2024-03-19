玉山金（2884）股利全部換算成現金…殖利率有6％！ 專家：配息政策改變配現金大於股票
玉山金（2884）股利公布，如果全部換算現金，殖利率有6％多！
玉山金現金股利1.2元、股票股利0.2元，今天（18）玉山金的股價是26.5元，所以用今天價格計算，持有一張股票可以領到1200元現金+20股的股票，把20股賣掉可以拿到約530元，加上原本的1200元是1730元，1730/26550（一張玉山金的成本）=6.5%殖利率左右。
早上就有收到一個大大說，去年他有用小資翻倍存股術買到玉山金的便宜區間，對他來說殖利率就更高了，而且還賺到這段時間上漲的價差，恭喜股利、價差兩頭賺！
最近玉山金多次有提到會慢慢改變配息政策，也就是配現金>股票，之前還在猶豫是不是要繼續存或買的大大，配息政策就可以參考一下這次的配發比例，當然就是當一個參考，未來還是以實際狀況為主。
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