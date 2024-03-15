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全宇財報／去年獲利1.4億元、年減六成 EPS 2.18元、擬配1元現金股利

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全宇生技-KY（4148）公布2023年度財報，全年營收28.27億元、年減23.65%，稅後淨利1.39億元，年減62.15%，每股稅後純益（EPS）2.18元。董事會通過2023年度盈餘分配案，擬配發現金股利1元，以15日股價53.5元計，現金殖利率1.87%。

全宇表示，2023年上半年毛利率偏低，主因銷售產品仍有一定比重受前一年度高價成本影響，下半年度毛利率恢復穩定水準，第4季毛利率25.58%，營利率6.8%，當季損益結果主要受CB換股權值高，產生業外金融負債、以及功能性貨幣匯率影響所致。由於金融評價損失僅影響當期損益，並無實際損失、亦不影響公司現金流，若不計入CB評價損失，公司第4季仍為獲利。

展望下半年，全宇表示，印尼廠預計第3季開始投產，除了本業肥料產業之外，與東森集團合資設立之子公司，也將進軍馬來西亞直銷市場，而耕耘多時的保健食品業務亦將營運版圖由馬來西亞擴張至越南。公司布局的每一條產品線都穩紮穩打地在所屬市場上嶄露頭角，為公司的營運成長奠定穩固的基礎。

毛利率 馬來西亞

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