快訊

美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外90度鞠躬 哽咽「都是我自己的行為」

百和前二月稅後純益1.68億元、年增92.8% 每股純益0.56元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

鞋材大廠台灣百和（9938）13日公布2月集團自結合併損益，合併稅後純益0.53億元，每股稅後純益0.18元；累計前二月合併營業淨利達3.11億元、年增135.9%，稅後純益1.68億元、年增92.8%，每股稅後純益0.56元。

百和2月合併營收8.51億元，月減35.0%、年減20.4%，主要受農曆春節工作天數減少影響；累計前二月合併營收21.62億元，仍較去年同期增加17.0%。

法人表示，隨著客戶運動鞋及服飾庫存調節持續去化，近期已看到百和出貨開始回溫。

法人預期，配合今年舉辦巴黎奧運，新品備貨需求釋出，通路的去化速度也會更快，有利於未來訂單的回流。另一方面，百和也持續擴展高單價產品的開發能量，並陸續打入3C、車用及軍用品等應用市場，有助於穩定出貨動能。

法人指出，品牌客戶庫存調節已接近尾聲，國內製鞋大廠包括寶成、豐泰、鈺齊及志強等，近期接單出貨逐步回溫，鞋材大廠百和營運也跟著反應市場需求穩定提升。

百和集團2月各項產品的營收占比，若含房地產收入，分別為織帶及鞋帶占50.1%、黏扣帶13.9%、鬆緊帶13.0%、針織經編緹花13.7%、射出帶5.5%、其他3.8%、房地產0%。

百和集團前二月各區域營收，含房地產收入占比分別為大陸百和興業41%、越南百和30%、台灣百和16%、印尼百和10%，以及北美百和3%。

房地產 營收 百和

延伸閱讀

陸金監總局：做到監管「長牙帶刺」嚴打非法金融活動

中國力拚今年GDP成長保5 渣打預估達不到

國內ETF行情火熱 新台幣看升也是推手

竹科硬碟大廠關廠 萬坪廠房開價逾10億標售

相關新聞

5家上市產險2023年大賺78億元！ 股利、殖利率一次看

走出防疫保單風暴，4家上市產險及1家再保公司陸續公告董事會通過2023年財報，5家產險公司合計獲利達78.18億元，其中...

台產股利出爐！董事會通過每股配發1.3元 創近13年新高

5家上市產險公司股利政策全數公布！台灣產物保險（2832）13日召開董事會，決議每股配發1.3元現金股利，創近13年新高...

超大方！台企銀股利大放送每股1.35元 配發率衝破百分百

台企銀（2834）今天下午董事會決議配發每股1.35元股利，股利配發率衝破百分百，是金融股股利配發率最高，股利水準也創下...

走出防疫險陰霾 和泰車去年每股賺41元

汽車龍頭和泰車公布2023年財報，全年營收2794.8億，年增13.71%，稅後淨利228.6億，轉虧為盈，每股純益41...

國票金股利香！現金0.73元、股票0.246元 現金殖利率近6％

國票金（2889）13日釋出股利大利多，今日董事會通過2023年度盈餘分配，每股現金股利0.73元，以及股票股利0.24...

國光生去年虧損不配股利 今年重回成長軌道

國光生技集團（4142）今（13）日召開董事會通過財報於盈餘分配案，因去年營運虧損，將不分派股利。不過，公司宣布今年重回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。