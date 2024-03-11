正崴財報／2023年 EPS 為3.09元 擬配發2元現金股利

正崴（2392）11日公布2023年稅後純益14.57億元，年減4.2%，2023年每股稅後純益（EPS）為3.09元，2022年的EPS為3.14元，並擬配發2元現金股利。正崴2024年在能源、系統與零組件三大部門業績看俏之下，業績可望較2023年持續成長。

正崴2023年第4季稅後純益為3.77億元，季減60%，年增36%；2023年第4季EPS為0.81元，2023年第3季EPS為2.04元，去年同期EPS為0.57元。

正崴2023年前10個月產品營收比重，系統占41%（例如電競遊戲機搖桿與耳機等）、3C零組件占35%（USB-C與充電器等）、通路占14%（Studio A等），以及能源占10%（旗下富崴能源等）。

針對2024年展望？正崴之前表示，雖然有通膨等不確定因素影響，但今年大客戶有新產品上市，加上庫存去化已經一段時間了，因此，正崴的系統與3C零組件產品，今年穩定成長，能源也可望成長；至於通路部門業績去年稍微下降，今年會增加代理產品線，目標也是成長。

產能方面，正崴目前在台灣土城有四個廠房，還包括竹科與中科的據點；中國大陸則分布在東莞、徐州與昆山。海外方面，包括緬甸，越南（胡志明市與峴港經濟開發園區），印度與美國（聖荷西、西雅圖與亞利桑那等）。

配合美系客戶的要求，正崴已經在印度市場蓬勃發展，目前已經有三個廠房，印度欽奈廠還有更大的計畫，以因應客戶未來發展，越南產能也會擴張。