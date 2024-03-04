離岸風電概念股接棒 中鋼構、大詠城帶頭飆
重電股今（4）日休息，資金輪動至相關離岸風電族群，生產水下基礎及結構件的中鋼構（2013）、大詠城（4538）觸及漲停，鑄件廠商永冠-KY（1589）上漲逾3%。
台電近年大舉投資在電廠更新、水力、離岸風電、太陽光電計畫、以及輸變電計畫建設，今年資本支出更高達1,309億元，年增53%，主要投入在離岸風電第二期計畫、離岸風電加強電力網第一期、台中電廠興建燃氣機組、離岸風電3-1期加強電力網計畫。。
中鋼構以大樓建築鋼構工程為主，中鋼構先前在法說會表示，配合中鋼集團發展風電產業，積極爭取適合公司條件之風電水下基礎製造業務。
永冠-KY一月營收6.09億元，月減年增，台中廠主要供應風電國產化、美洲市場、風電大機型產品。永冠表示，台中廠2023年第4季試產，產能規劃10萬噸，再生能源類（離岸／陸域風電）占比60%，注塑機+產業機械（新能源產業） 40%，今年可望產出2.5萬噸。泰國廠預計下半年投產，2024全年出貨目標將設定為19萬噸以上。
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