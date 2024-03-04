日月光（3711）即將崛起中…半導體復甦加上台股創新高？ 專家：今年有機會配發至少3.48元

【文．玩股講客人】

近期半導體、AI行情又回歸了，而ETF投信連續買超，再加上外資持續歸隊，也帶領台股大盤指數衝上歷史新高，這時候手上沒有一點權值股可不行啊，你根本就漲不到！

從權值股名單來看，不是金融股就是景氣循環股，半導體股也都漲上天，有買的人當然就很開心，但沒有買看到一直上漲，心裡也會越來越癢，股價越來越貴又不想追高，但沒參與到新高行情該怎麼辦？其實封測股就是一個相對低檔的族群。

技術分析

以市值而言，封測權值王是日月光投控，排名台股第11大的權值股，中型股則有力成、京元電，其餘小型股則有頎邦、矽格、同欣電，以技術面來看，中大型的封測股確實上漲比較多，小型股則是以同欣電漲幅最大。

法人動態

從三大法人買賣超的近況來看，京元電、日月光投控、力成買超天數確實比較多，正好跟大盤上漲的趨勢相符合，而這三間正好也都跟台積電、AI商機多少有一點關聯性，再加上半導體庫存已經到末端，似乎也引起法人的興趣。

股權分散

再來也要看看大戶狀態，這代表有大批資金湧入，大戶進場，通常也都會有中長期的打算，從上面這六家封測股來看，京元電、日月光投控的四百張大戶是買最用力的，尤其日月光投控持股比例已經逼近前高，另外矽格也是穩定加碼中，從48%買到超過五成以上。

封測權值股日月光投控（3711）近況？

日月光投控 (3711)每月營收

直接看營收年增率，近一年都在衰退，2023年真的軟弱無力，尤其是下半年衰退更是逼近兩成，但是2024年元月有個好彩頭，出現睽違已久的年增率，當然你可能會說2023年元月是過年，但是以絕對值來看，2023年元月、二月營收分別是451.31億元、399.85億元，2024年元月則繳出473.9億元，確實展現出復甦的跡象，畢竟日月光是全球封測龍頭，也是台積電最大的封測下游，所以台積電復活，日月光當然不會悶不吭聲啊！

日月光投控(3711) 技術分析

再從技術面來看，台積電創新高，日月光投控也自然跟上行情，年前有個頸線大概是137元，隨著大盤、台積電往下走，變成一個M型。不過這個M型在季線就沒有再殺破線，反而形成一個底部，拉開半年技術線型來看，季線一共回測四次，這也代表日月光投控的生命力相當頑強而抗跌。過年之後，由於美國科技股再起，NVIDIA、台積電ADR也衝高高，所以龍年開盤第一天就衝上700元大關，終於消化2022年的688元冤魂，想當然，日月光投控順勢站上140元大關，從本益比角度來看，大盤目前已經超過22倍，台積電是20倍，日月光投控16倍，從本益比角度來看，日月光投控還是比較便宜一點，而且同時也是權值股，所以大盤、台積電本益比持續拉高，對照日月光投控的低本益比，自然有機會被市場拉抬，遇到盤勢拉回時，低本益比自然也比較具有抗跌性。

日月光投控(3711) 歷年股利發放率

最後看看股息，日月光法說會自結2023年EPS是7.39元，創下歷史第三高，從近五年股利發放率來看，最低出現在2019年41.99%，疫情後的四年介於47.14%-64.78%，以疫情後的四年作為配息計算基礎，那麼2024年有機會配發至少3.48元，六成則上看4.4元。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：半導體復甦加上台股創新高！日月光帶領低本益比封測股崛起中？