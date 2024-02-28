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華固財報／2023年 EPS 12.95元 創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

營建資優生華固建設（2548）2023年財報出爐，2023年營收158.4億元，年增6.4％，稅後純益35.81億元，年增21.1%，每股稅後純益（EPS）12.95元，較2022年的10.69元成長，獲利創下歷史新高，另，華固將於5月29日召開股東會。

華固董事會日前通過，與子公司品興營造分別簽訂「和璞案」及「正大北投案」地上建築物拆除工程承攬合約書，金額不超過6,670萬元、1億元，上述兩案後續新建工程合約，待董事會通過時再依規定辦理公告。

華固去年第4季在「華固國家置地」、「華固月河」、「華固樂富中心」三案完工交屋下，挹注45.9億元的營收，帶動整體營運，單季第4季每股稅後純益達5.25元。

展望今年，華固指出，目前在手可供推案之土地庫存約1,022億元，未來五年業績無虞，而今年完工個案有2筆，包括台北市士林區「華固文臨」案，總銷29億元，預計今年第2季完工交屋，中和商辦案「華固中原置地」總銷約52億元，目前已銷售九成以上，預計今年6月可完工交屋，挹注營運。

推案方面，華固指出，預計今年將推出四大指標新案，包括「正大北投案」、大直「合璞案」兩大商辦，以及「台中經貿路案－華固頂匯」、「信義光復案」兩大住宅案，合計總銷逾454億元，另，總銷初估約44億元的三重仁義街案若是今年第3季可拿到建照，也可以在今年推出。

商辦 華固

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