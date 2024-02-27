中鋼1月稅前賺6.8億元 年比負轉正

中鋼（2002）27日公告1月自結損益，單月營收319億元，月增8%、年增21%；稅前盈餘6.8億元，月減26%、較去年同期負轉正，每股稅前盈餘約0.4元。後續2月農曆春節工作天數減少，3月鋼市再轉淡，中鋼第1季獲利能見度能否逐月提升，備受市場關注。

法人表示，國際鐵礦價格短期跌勢不止，收盤價113美元，單周大跌12%，為鋼市帶來陰影，中鋼盤價是否守得住，攸關營收獲利。27日中鋼收盤24.65元、跌0.25元。

中鋼指出，今年1月個體非合併的碳鋼銷售量為67萬公噸，單月累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要是鋼鐵銷售數量增加，並且鋼價上漲加持，另方面煉鋼單位成本下跌，一來一往間利差擴大，1月營業收入及營業利益同步提升，同時礦業投資獲配股利增加，帶動單月利益向上。

中鋼認為，展望後市隨著2024年全球經濟展現新局，IMF上修最新今年全球經濟成長率由2.9%略增至3.1%，加上美國經濟溫和成長、就業市場強勁，歐洲經濟走出去年陰霾，呈現緩步復甦格局。

值得關注的是中國大陸釋出各項振興政策與貨幣寬鬆加持下，經濟發展獲得支撐，台灣受惠於出口回升、帶動景氣升溫，台經院預估2024年台灣經濟成長率可達3.15%，優於去年1.4%。

影響所及，用鋼需求有望穩步回穩，尤其中國大陸加大力道推動都更、基建及社會住宅等投資，提振房地產需求，建築用鋼受惠。汽車用鋼方面，國際機構預估2024 年全球汽車銷量達9,225萬輛、年增率2.7%。

中鋼表示，綜合總體經濟表現，全球製造業在歷經近兩年的去庫存後，整體周期持續向上，預期鋼鐵產業補庫存需求將和緩釋出，有利中鋼經營基礎更趨踏實。