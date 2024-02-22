力鵬染二廠昨夜火警 公司：對整體影響有限

尼龍廠力鵬（1447）位於桃園楊梅的染二廠，昨（21）日夜間發生火警，公司表示，這次火警僅廠房屋頂3隻排煙管燒毀，預計後續將停工約3到5天進行鑑識，目前尚未能預估產能影響狀況，但由於染一廠尚有產能，初估對整體營收、出貨影響有限。

力鵬指出，此次火警起火點為廠房屋頂上方的定型機排煙管緩衝區，與廠房內部的機器設備有段距離，所有設備及成品都沒有受影響，也無人員傷亡。

由於客戶庫存去化告終與開拓高端產品訂單帶動下，力鵬元月營收47.19億元，月增106.19%、年增45.4%。力鵬表示，將積極爭取新訂單，另尼龍主原料己內醯胺（CPL）在台灣與中國大陸的價差長期過大，將調整產線來因應。

力鵬以生產尼龍粒、尼龍絲及長纖梭織布為主，生產廠區分別位於桃園楊梅、彰化、印尼等地。