快訊

惡臭燒民怨！蔣萬安下令複式通報：「所有人給我雞婆一點」

蓋拉格訪台之際 美宣布新一筆對台軍售

48秒擊落6枚來襲目標 服役40年的愛國者飛彈是神勇或浪費？

力鵬染二廠昨夜火警 公司：對整體影響有限

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，現場冒出橘色火光並產生陣陣濃煙，消防局獲報隨即趕往撲滅火勢。（翻攝照片） 中央社
力鵬企業股份有限公司楊梅廠21日晚間發生火警，現場冒出橘色火光並產生陣陣濃煙，消防局獲報隨即趕往撲滅火勢。（翻攝照片） 中央社

尼龍廠力鵬（1447）位於桃園楊梅的染二廠，昨（21）日夜間發生火警，公司表示，這次火警僅廠房屋頂3隻排煙管燒毀，預計後續將停工約3到5天進行鑑識，目前尚未能預估產能影響狀況，但由於染一廠尚有產能，初估對整體營收、出貨影響有限。

力鵬指出，此次火警起火點為廠房屋頂上方的定型機排煙管緩衝區，與廠房內部的機器設備有段距離，所有設備及成品都沒有受影響，也無人員傷亡。

由於客戶庫存去化告終與開拓高端產品訂單帶動下，力鵬元月營收47.19億元，月增106.19%、年增45.4%。力鵬表示，將積極爭取新訂單，另尼龍主原料己內醯胺（CPL）在台灣與中國大陸的價差長期過大，將調整產線來因應。

力鵬以生產尼龍粒、尼龍絲及長纖梭織布為主，生產廠區分別位於桃園楊梅、彰化、印尼等地。

力鵬

延伸閱讀

力鵬楊梅廠火警 桃園環保局：楊梅、湖口空品恐受影響

桃園工廠火警惡臭監控中 張善政提醒「這2區」要注意

疑從雜草堆引燃大火…台南建材工廠火勢延燒至廠房 濃煙蔽天消防忙灌救

新北深坑火警惡臭濃煙 4輕症患者衛生所就醫

相關新聞

88萬股東開心！開發金股息殖利率有望超4% 傳加送這項紀念品

市場傳出開發金控（2883）今年的股東會紀念品將是「野餐墊」，迎合現代人露營出遊的新熱潮。不過，這項紀念品並未獲得公司證...

力鵬染二廠昨夜火警 公司：對整體影響有限

尼龍廠力鵬（1447）位於桃園楊梅的染二廠，昨（21）日夜間發生火警，公司表示，這次火警僅廠房屋頂3隻排煙管燒毀，預計後...

力積電（6770）拍板下半年不發股利 網哀號：該怎麼相信到年底

力積電（6770）董事會決議通過112年度下半年不分派股利。PTT網友討論，「一年公布兩次不發股利是在羞辱股東嗎？」還有人笑稱，「怕股民記性不好，要一年提醒兩次：不發喔！不發喔！」網友狠酸是「全台股最弱股票」。

元翎揪伴 攻氫能商機

台日合作搶攻氫商機，元翎精密（4564）與金屬中心、日本氫氣能源產品研究試驗中心（HyTReC）簽訂為期四年的技術合作意...

台驊 買進長榮1,950張

台驊昨（21）日公告自去年12月11日起到今年昨日止，買進長榮海運1,950張，每股平均價格148.75元，總交易總金額...

中鋼電動車馬達用鋼 全球市占達20%

面對市場高度競爭，為創造獲利，中鋼（2002）加強電動車馬達用鋼的布局，而且成效顯著、全球市占率高達20%，近期更成功開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。