電動車市場不樂觀將止步於此嗎？ 他：今年整體需求還是有10至20％的成長性

華孚，關鍵在電動車市場復甦

華孚（6235）為鎂鋁合金機殼與機構件生產商，產品應用以汽車市場為主，提供中控台機構件、車載螢幕內構件、車燈架、車門板等，華孚自行開發的鎂鋁合金熔煉技術，提升了材料的強度、流動性、散熱性及表面緻密性，這些技術創新使得其產品在市場上更具競爭力。

來說說華孚的賣點，鎂鋁合金在汽車輕量化有著材料特性的優勢，汽車製造商正尋求使用更輕的材料來提高燃油效率和電動車的續航里程，也順應全球減碳的議題。華孚的客戶包括Audi、特斯拉Tesla、Rivian等。

不過今年電動車市場並不樂觀，電動車巨頭特斯拉表示，特斯拉2024年的汽車銷售成長率可能明顯低於2023年的成長率，此外汽車品牌Lucid也表明市況並不是很好，降低售價的同時，也下修2024年的產量。

然而電動車市場將止步於此嗎？我認為2024年，整體電動車市場的需求還是有10%~20%的成長性，此時可能進入短期的庫存調整周期，但至少華孚的營收仍保有攻擊性，1月營收5.30億元年增31.45%，還算滿意。

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