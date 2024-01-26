富邦金、國泰金、新光金、開發金、國票金…壽險金會報復性配股配息？ 專家：這檔依舊最危險

【文．玩股講客人】

壽險金控本來就持續投資市場，債券也是買一輩子不會放，面對現在市場變化更快更多端，他們也不可能買到更穩健的金融商品，如果有，相比於長期配置股債，那可能就是土地或不動產...

金融股神話，2023年被打破，過往被認為長年穩健配息的金雞母，居然會無預警停止配息？！

這也讓投資人開始警惕，導致大批資金湧入ETF，大家開始「怕死」了，但金融股沒配息，其實並不代表沒錢，主要原因是壽險公司投資大量的債券，結果遇到2022年股債雙殺，重點是債券殺下去也沒在客氣...

正當2023年大家覺得差不多了，結果2023年依舊一路砍到見骨，也因此壽險金控當然就被限制股息發放，這也不能怪他們，畢竟滿手套牢債券，想凹單是沒問題，但你公司總不能滿手套牢債券卻沒有現金營運吧？所以金管會擔心這些金融股營運狀況不佳，就不准他們配發資本公積，否則債券一路殺，手上存的錢又發給大家燒光光，導致金融股沒錢就可怕了，這樣就會跟歐美那些倒閉的大銀行一樣，放牛吃草久了，政府金融監督單位都沒人在管，通常一次就會炸鍋，直接倒閉。

2024年壽險金即將重新發紅包？

美國公債20年期

展望2024年，其實2023年下旬的通膨已經趨緩，市場氛圍開始轉為樂觀，甚至預測2024年即將降息，債券行情開始反彈復甦，美國20年期政府公債殖利率從5%下修到4.2%附近，這行情出現在2023年第四季。還記得那時間點吧？一堆債券ETF大亂鬥，投信狂發債券相關產品，從國債、公司債、投資等級債、金融債、電信債，什麼債都來，突然市場資金都變成討「債」集團，ETF規模長大太快，發行量太少，市場供不應求還要緊急加開（笑）。

回到壽險金控，這當然就有好處了，因為這些債券反彈，金控套牢虧損部位就會變少，資金壓力就不會這麼大，但實際上真的有這麼樂觀嗎？當然還是要分案討論，這看股價也沒用，比較簡單的方式是觀察淨值是否回升，因為淨值包含負債及資產，而壽險金控最大資產就是債券，第二則是投資操盤能力，這都會影響整體資產，所以其實跟EPS倒是沒什麼關係，接下來我分別抓出幾個代表性的壽險金控，看看2022年第四季到2023年前三季的淨值變化，原因是2022年第四季算是股債雙殺最嚴重的時間點，也來看看金控反彈了多少。

從上面五檔來看，近況來說，國票金是最好，因為近兩季成長，不過他們主要營運項目以票券為主，只要股市變好，市場總經概況趨於穩定，營運就會正常。再來是近四季復甦力道，最好的是富邦金，這也不意外，畢竟他們本來就很會投資，而且旗下事業體一直在擴張併購，債券資產的影響力就會開始下滑。

2024年配息即將報復性送紅包？

看到債券回升，壽險金控逐漸復甦，大家就在傳，配息有機會大爆發，甚至超越以往。以我的角度來看，應該也沒這麼樂觀，原因是壽險金控本來就持續投資市場，債券也是買一輩子不會放，面對現在市場變化更快更多端，他們也不可能買到更穩健的金融商品，如果有，相比於長期配置股債，那可能就是土地或不動產，但金管會可能放行嗎？這膝蓋想也知道，不准炒房，所以在經歷過這幾年債市大殺盤之後，想必壽險金融股也會轉為保守啦，所以我會以2020年到2023年最低配息率搭配EPS來估算。

富邦金（2881）：2023年自結EPS是4.81元，由於這兩年配股0.5元，所以假定2024年一樣配股0.5元，那麼該研究的就只有現金問題。從近三年配息率來看，區間是28.02-42.37%，等比例換算會得到1.35元-2元，2023年跟2022年相比是進步的，所以樂觀一點來看，2024年應該有機會配發現金2元。 國泰金（2882）：2023年自結EPS是3.24元，國泰金就比較單純了，他們只配發現金，近三年配息率是33.85-46.21%，等比例換算是1.1元-1.5元，但配息率比較高是落在全年獲利賺超過一個股本的年度，所以我們就保守一點，設定配息至少1元到1.1元吧。 新光金（2888）：2023年自結EPS是虧損0.48元，參考過往賠錢的年度，他們是不配息的，所以搞不好2024年還是不配息，但如果樂觀一點，近三年他們配發0.4元左右的現金，我們不要說一樣，這太強人所難了，畢竟虧錢嘛，所以回顧近十年，扣除不配息年度，最低是0.2元，那我們就樂觀假設他們願意配發0.2元給股東。 開發金（2883）：2023年自結EPS是1.13元，扣除2023年未配息，往前的近三年配息率介於42.74%到68.18%，換算就會得到0.48元-0.77元。 國票金（2889）：2023年自結EPS是0.58元，扣掉2023年配息，疫情期間三年的配息率都近九成，而現金則維持0.65元，按照這邏輯計算，那麼2024年其實就發不出這麼多錢，所以退而求其次，以近三年發放現金配息率最高的70.9%計算會得到0.41元，股票則是0.11元。但如果願意把0.58元都發給股東來說，因為衰退，所以配股假定0.11元，那麼現金股息就會得到0.47元，這算是比較樂觀的設定。

以存股角度來看，新光金看起來依舊最危險，當大家都賺錢了，他EPS竟然是在虧損。至於最值得期待的，當然是富邦金，配股配息狀況感覺還是很穩定，而且淨值又不斷往上衝高。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：2023年不配息！2024年五大壽險金有機會報復性配股配息嗎？